برسالة مؤثرة.. طليقة سامح عبد العزيز تحيي ذكرى ميلاده

طليقة سامح عبد العزيز: شايفاك في بناتك

وفاة سامح عبد العزيز

"الساحل الشرير".. مشروع لم يكتمل لـ سامح عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - أحيت الإعلامية، طليقة المخرج الراحلذكرى ميلاد الأخير، والتي تحل اليوم 18 سبتمبر، حيث بعثت رسالة مؤثرة، تُعبر من خلالها عن حزنها العميق لرحيله المفاجئ في يوليو الماضي، بعد وعكة صحية مفاجئة.وكتبت طليقة سامح عبد العزيز، عبر حسابها على "فيسبوك"، تعليقًا: "أول عيد ميلاد للغالي وهو مش معانا يمكن بجسده، لكن روحه معانا أكيد.. شايفاك فى (حبيبة) و(دليلة) و(جميلة) و(طيبة).. كل واحدة منهم فيها منك حاجة".وأضافت الإعلامية داليا فرج، في رسالتها "هتفضل معانا يا سامح.. عيد ميلادك فى الجنة يا حبيب الكل.. ادعوا للغالي ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب".يُذكر أنّ سامح عبد العزيز، من مواليد 18 سبتمبر لعام 1976، ورحل عن عالمنا في 10 يوليو الماضي، عن عمر ناهز 49 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث نُقل إلى أحد مستشفيات 6 أكتوبر بعد شعوره بآلام حادة في الظهر، وتبين إصابته بعدوى فيروسية في الدم، تسببت في ارتفاع شديد بنسبة السكر، ما استدعى دخوله العناية المركزة، حيث ظل تحت الملاحظة الدقيقة حتى وافته المنية.كان سامح عبد العزيز، يعيش حالة من النشاط الفني، حتى الأسابيع الأخيرة من حياته، كان آخرها العمل على فيلم بعنوان "الساحل الشرير" بطولة الفنان علي ربيع، إلا أنه رحل قبل البدء في تصويره، ليواجه المشروع مصيرًا غامضًا.وكان السيناريست فادي أبو السعود، مؤلف فيلم ""، أكد لـ"" في وقتٍ سابق، أن الشركة المنتجة لم تستقر على مخرج آخر للفيلم حتى الآن، وسيحدث ذلك حسب خطة الشركة المنتجة في الموعد الذي تريد فيه بدء تصوير، حيث لم يتم تحديد إذا كان سيتم التصوير قريباً أو سيتأجل للعام المقبل خاصة أن الأحداث تتطلب التصوير في مدينة ساحلية على البحر.وروى فادي أبو السعود دور سامح عبد العزيز، في تحضيرات الفيلم مع أن الراحل لم يلتقِ أبو السعود إلا في مناسبتين، قائلاً: "جلست معه نشتغل على الفيلم في مناسبتين إضافة إلى مكالمة تليفونية جمعتنا، والحقيقة أن عبد العزيز قام بتغيير بعض التفاصيل الدرامية التي أضافت كتيراً للسيناريو، وبالنسبة لي قررت الاحتفاظ بهذه التغييرات التي قام بها؛ لأنه كان له رؤية تضيف للعمل".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».