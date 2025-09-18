ترافيس كيلسي: التخطيط لزفافي مع تايلور سويفت أسهل من التقاط الكرة في الملعب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 10:07 مساءً - تحدث نجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي والذي يبلغ من العمر 35 عاماً عن التحديات التي واجهها خلال الفترة الأخيرة، وذلك خلال حلقته أمس من بودكاست "نيو هايتس" والذي يقدمه بصُحبة شقيقه جيسون كيلسي.
إلا أن ترافيس كيلسي قاطعه قائلاً: "سيكون هذا سهلاً، عليّ فقط أن أعرف كيف أفوز في مباراة كرة قدم أولاً"، وأضاف مازحاً: "سيكون الزفاف أسهل مقارنةً بكيفية التقاط كرة القدم اللعينة."
وجاء هذا التعليق بعد أن خسر لاعب فريق كانساس سيتي تشيفز ترافيس كيلسي وفريقه أول مباراتين لهما هذا الموسم، وكانت الأخيرة في مباراة العودة في بطولة السوبر بول ضد فريق فيلادلفيا إيجلز يوم الأحد الماضي. — People (@people)
وحينها قال أحد المصادر إن منصة "نتفليكس" العالمية بدأت في التواصل مع شركات إنتاج عقب الإعلان عن خطوبة تايلور سويفت، وقد أبلغتهم بأنه تم تخصيص ميزانية ضخمة لإنتاج فيلم وثائقي عن تايلور سويفت وترافيس كيلسي؛ حيث إن حفل الزفاف سيكون لحظة تاريخية وترغب المنصة في أن تكون في طليعة هذا الحدث، بحسب ما جاء في موقع "The Sun".
يُمكنكم قراءة: شاهدوا أول ظهور لتايلور سويفت وترافيس كيلسي أمام الجمهور بعد خطوبتهما
يذكر أن عدد كبير من مُعجبي تايلور سويفت حول العالم ينتظرون الإعلان عن تفاصيل حفل زفافها. وقد توقع البعض أن يكون حفل زفاف أسطورياً؛ حيث سيجمع بين نجمة في عالم الغناء ونجم في مجال الرياضة، إلا أن هذه التوقعات على ما يبدو لن تتحقق.
— People (@people)
فقد صرّح مصدر لـ"People" يوم الثلاثاء الماضي أن النجمة تايلور سويفت ولاعب فريق كانساس سيتي تشيفز ترافيس كيلسي يرغبان في الحفاظ على خصوصية حفل زفافهما، فيما أكد المصدر أن حفل الزفاف بالطبع سيكون حفلاً خاصاً وليس استعراضياً أو مُبهراً؛ حيث إن كليهما يسعى للحفاظ على خصوصيتهما، وسيقتصر حضورُه على المعارف والأصدقاء المقربين فقط.
ترافيس كيلسي يقول مازحاً: "حفل الزفاف من تايلور سويفت أسهل من مباراة كرة قدم"وخلال اللقاء أجاب ترافيس كيلسي على تساؤل جيمي فالون عما إذا كان قد بدأ التخطيط لحفل زفافه من النجمة تايلور سويفت قائلاً إن هذه هي الخطوة التالية، الخطوة التالية في كل شيء ليرد عليه الممثل الأمريكي جيمي فالون بأنه لا يقلق بشأن هذا الأمر، حيث إنه يتذكر أنه قد مر بهذا الأمر مع زوجته.
إلا أن ترافيس كيلسي قاطعه قائلاً: "سيكون هذا سهلاً، عليّ فقط أن أعرف كيف أفوز في مباراة كرة قدم أولاً"، وأضاف مازحاً: "سيكون الزفاف أسهل مقارنةً بكيفية التقاط كرة القدم اللعينة."
وجاء هذا التعليق بعد أن خسر لاعب فريق كانساس سيتي تشيفز ترافيس كيلسي وفريقه أول مباراتين لهما هذا الموسم، وكانت الأخيرة في مباراة العودة في بطولة السوبر بول ضد فريق فيلادلفيا إيجلز يوم الأحد الماضي. — People (@people)
Travis Kelce Says Wedding Planning with Taylor Swift Is 'Gonna Be Easy' Compared to This Challenge https://t.co/EzKUp09HfI— People (@people) September 17, 2025
منصة عالمية تسعى لتوثيق حفل تايلور سويفت وترافيس كيلسيوكانت قد ذكرت مصادر خلال الأيام الماضية أن إحدى المنصات العالمية تسعى لتقديم عرض للحصول على حق التصوير الحصري لحفل زفاف النجمة تايلور سويفت وخطيبها لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي.
وحينها قال أحد المصادر إن منصة "نتفليكس" العالمية بدأت في التواصل مع شركات إنتاج عقب الإعلان عن خطوبة تايلور سويفت، وقد أبلغتهم بأنه تم تخصيص ميزانية ضخمة لإنتاج فيلم وثائقي عن تايلور سويفت وترافيس كيلسي؛ حيث إن حفل الزفاف سيكون لحظة تاريخية وترغب المنصة في أن تكون في طليعة هذا الحدث، بحسب ما جاء في موقع "The Sun".
يُمكنكم قراءة: شاهدوا أول ظهور لتايلور سويفت وترافيس كيلسي أمام الجمهور بعد خطوبتهما
يذكر أن عدد كبير من مُعجبي تايلور سويفت حول العالم ينتظرون الإعلان عن تفاصيل حفل زفافها. وقد توقع البعض أن يكون حفل زفاف أسطورياً؛ حيث سيجمع بين نجمة في عالم الغناء ونجم في مجال الرياضة، إلا أن هذه التوقعات على ما يبدو لن تتحقق.
— People (@people)
Why Taylor Swift and Travis Kelce's Wedding Won't Be 'a Spectacle': Source (Exclusive) https://t.co/rxkXJ6Qt4t— People (@people) September 9, 2025
فقد صرّح مصدر لـ"People" يوم الثلاثاء الماضي أن النجمة تايلور سويفت ولاعب فريق كانساس سيتي تشيفز ترافيس كيلسي يرغبان في الحفاظ على خصوصية حفل زفافهما، فيما أكد المصدر أن حفل الزفاف بالطبع سيكون حفلاً خاصاً وليس استعراضياً أو مُبهراً؛ حيث إن كليهما يسعى للحفاظ على خصوصيتهما، وسيقتصر حضورُه على المعارف والأصدقاء المقربين فقط.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».