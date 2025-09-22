نخبة من نجوم الطرب العربي يحيون ليالي اليوم الوطني السعودي ٩٥

يحتفي اليوم الوطني السعودي ٩٥ بباقة من الحفلات الغنائية المميزة التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه (GEA) في عدد من مناطق المملكة، حيث يطل نخبة من أبرز نجوم الفن العربي لإحياء أمسيات استثنائية تعكس أجواء الفرح والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية.

تنطلق الحفلات اليوم ٢٢ سبتمبر، حيث تلتقي الفنانة أحلام جمهورها في أمسية فنية على مسرح الظهران إكسبو بقيادة المايسترو مدحت خميس، فيما يجتمع الفنان فؤاد عبد الواحد والفنانة أميمة طالب في جدة على مسرح “عبادي الجوهر أرينا”، ليقدما للجمهور ليلة مليئة بالطرب والأغاني المحببة.

وغداً في اليوم الوطني، الموافق ٢٣ سبتمبر، يلتقي الفنان الكبير عبادي الجوهر بجمهوره في جامعة القصيم، بمشاركة الفنان نواف الجبرتي وقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، ليمنح محبيه أمسية استثنائية تتناغم فيها الألحان مع فرحة الوطن.

وتختتم الفعاليات الغنائية يوم ٢٤ سبتمبر، حيث تحيي الفنانة أصالة نصري أمسية فنية على مسرح المهندس محمد بن سعد البواردي في شقراء، بمصاحبة المايسترو تامر فيضي، لتضع لمسة طربية خاصة على هذه المناسبة الوطنية.