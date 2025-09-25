ريهانا تحتفل بولادة طفلتها الثالثة.. وأطلقت عليها هذا الاسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 01:00 مساءً - بعد أربعة أشهر من إعلان المغنية العالمية ريهانا خبر حملها الثالث، أعلنت النجمة البالغة من العمر 37 سنة، منذ ساعات، قدوم طفلتها الثالثة والتي تتشاركها مع زوجها مغني الراب المشهور آساب روكي.

ريهانا تعلن قدوم طفلتها الثالثة

ونشرت ريهانا، عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، صورة لها وهي تحتضن مولودتها، التي ولدت في 13 سبتمبر، إلى جانب صورة لقفازات ملاكمة صغيرة باللون الوردي، وقد أطلقت على مولودتها اسم "روكي آيرش مايرز" تيمنًا باسم والدها "روكي".وقد لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن ريهانا قالت في حوار سابق عن حملها الثالث: "سأرزق بأطفال ثلاثة أو أربعة. المهم هو السعادة، إنها العلاقة السليمة الوحيدة بين الوالد وطفله، والحب هو الذي يُربي الطفل تربيةً حقيقية".

ريهانا وحضور لافت بحفل ميت غالا 2025

يُذكر أن النجمة ريهانا قد حرصت على حضور حفل ميت غالا 2025 والذي أقيم بمطلع شهر مايو، وكانت قد فاجأت النجمة الجميع بظهورها على السجادة الزرقاء أمام عدسات المصورين لالتقاط الصور التذكارية، وإظهار حملها بشكلٍ واضح.وقد أبرزت الملابس التي إرتدتها النجمة ريهانا حملها الثالث، وكانت تبدو أنها في مراحل متقدمة منه، ووقفت وحدها لالتقاط الصور بدون شريكها آيساب روكي.الجدير بالذكر أن ريهانا في حملها السابق - الثاني- كشفت عن الحمل أثناء أدائها الحي في استراحة الشوط الأول لبطولة السوبر بول 2023، مرتدية ملابس حمراء ساطعة من الرأس إلى القدمين تبرز نتوء الحمل. واستعرضت هذا الحمل في حفل ميت غالا الأخير لها عام 2023، بجانب شريكها آيساب روكي وهي بفستان أبيض.هذا وكانت رحبت ريهانا وآساب روكي بمولودهما الأول RZA في 13 مايو 2022، في سرية تامة وبعيداً عن وسائل الإعلام، أما الطفل الثاني Riot Rose Mayers فقد رحبا به في أغسطس من عام 2023.

