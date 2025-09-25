أوزجان دنيز بطل أوّل تجربة دراميّة بالذّكاء الاصطناعيّ… والمفاجأة بِـبطلة المسلسل

في خطوة غير مسبوقة، تستعدّ شركة Vitpepper Studios للكشف عن مسلسل قصير بعنوان “Tesserakt”، وهو عمل يعتمد بالكامل تقريبًا على تقنيّات الذّكاء الاصطناعيّ. المفاجأة تكمن في مشاركة الممثّل التّركيّ أوزجان دنيز من دون أن يقف أمام الكاميرا أو يدخل إلى الستوديو؛ إذ سيتِم استنساخ صوته وصورته رقميًّا ليمثّل شخصيّة رئيس دولة ضمن حبكة ديستوبيّة تدور أحداثها عام ٢٠٥٠.

المسلسل مكوّن من ستّ حلقات قصيرة (تتراوح مدّتها بين سبع وعشر دقائق)، وتشاركه البطولة شخصيّة افتراضيّة بالكامل تُدعى Laila، تمّ تصميمها بالذّكاء الاصطناعيّ لتكون الوجه النّسائيّ الرّئيسيّ في العمل.

ومن المقرّر أن يُعرض المشروع لأوّل مرّة في معرض MIPCOM بمدينة كان الفرنسيّة في الثّالث عشر من أكتوبر.

لكن ما يثير الجدل ليس فقط تقنيّة الإنتاج، بل الأسئلة العميقة الّتي يطرحها المشروع حول مستقبل صياغة التّرفيه:

هل يمكن للأعمال الفنّيّة المبنية على الذّكاء الاصطناعيّ أن تُبهر الجمهور وتحقّق النّجاح من دون وجود ممثّلين حقيقيَّين؟

إلى أيّ حد سيتقبل المشاهد فكرة أنّ الممثّل الّذي يتابعه على الشّاشة ليس سوى نسخة رقميّة؟

وهل تهدّد هذه التّقنيّة وظائف الممثّلين وصاغة المحتوى التّقليديّين؟

يرى البعض أنّ هذه التّجربة قد تفتح الباب أمام شكل جديد من السّرد البصريّ، يسمح بابتكار شخصيّات لا يحدّها الزّمن أو العمر أو حتّى قوانين الطّبيعة. في المقابل، يخشى آخرون من أن تفقد الأعمال الفنّيّة روحها الإنسانيّة إذا استُبدل بها بالكامل خوارزميّات وبرمجيّات.

ومهما كانت ردود الفعل، فإن مشروع “Tesserakt” يمثّل إشارة واضحة إلى أنّ الذّكاء الاصطناعيّ لم يعد مجرّد أداة مساعدة خلف الكواليس، بل أصبح لاعبًا أساسيًّا في صياغة مستقبل التّرفيه العالميّ.