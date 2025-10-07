كريم الشناوي ومرقس عادل يُقدّمان الكوميديا على شاشة السينما لأول مرة في 2025

كريم الشناوي يطرق باب الكوميديا لأول مرة

تجرِبة جديدة لـ إياد نصار ومرقس عادل في "من أيام الجيزة"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 08:05 مساءً - يخوض عددٌ منتجارِب فنية جديدة خلال الفترة الحالية، وتقديمتختلف كليةً عن أعمالهم السابقة، الأمر الذي يُشكّل بالنسبة لهم تحدياتٍ كبيرة، لاسيّما وأنّو"لغة الأرقام" تُعتبر عاملاً مهماً في قياس حجم نجاح الفيلم من عدمه، وكذلك مدى إقبال الجمهور عليه؛ فهل يُحقق هؤلاء المخرجون نجاحاً سينمائياً في تجارِبهم المُرتقبة؟ويُعَد كريم الشناوي من أبرز المخرجين الذين سيُقدّمون تجرِبة فنية مختلفة تماماً عن تجارِبه السابقة؛ إذ يُطلّ على جمهوره بتجرِبة سينمائية مختلفة، بعدما سبق وحقق نجاحات كبيرة في الدراما الاجتماعية، مثل: "خلي بالك من زيزي"، و"الهرشة السابعة" و"لام شمسية" وغيرها؛ إذ نالت أعماله إشادات واسعة على المستوى النقدي والجماهيري؛ كونه يتناول قضايا مجتمعية مهمة، ويُسلّط الضوء عليها بشكلٍ إنساني مميّز.مسيرة كريم الشناوي في عالم السينما، كـ"مخرج"، لازالت في المراحل الأولى من التشكيل وتكوين هوية خاصة به؛ حيث قدّم فيلمين فقط، وهما "عيار ناري" عام 2018، تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، و"ضي" الذي يُعرض في دور السينما حالياً، ويُسلّط من خلاله الضوء على حياة شاب يُعاني من اضطراب "ألبينو".التجرِبة المرتقبة لـ"الشناوي" مختلفة تماماً؛ حيث يُقدّم هذه المرة فيلماً لايت كوميدي، بمشاركة عددٍ كبير من النجوم، منهم: محمد ممدوح، طه دسوقي، أشرف عبدالباقي، محمد شاهين، هنادي مهنا، إنتصار، علي صبحي مهنا، إسماعيل فرغلي، ناهد السباعي. إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف. وهو من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبدالرحمن جاويش.ينتميلنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت؛ حيث تتمحور أحداثه في صراع بين عائلتين، الأولى تُقيم في إحدى القرى الريفية، والعائلة الأخرى مقيمة في القاهرة، وهناك صلة بينهما. تدخل العائلتان في مشاكل تنتج عنها العديد من المواقف الكوميدية.وقد نجح نجوم الفيلم في لفت أنظار الجمهور خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع إطلاق الحملة الدعائية للمشروع؛ حيث ظهر كلٌّ منهم في مقاطع دعائية؛ للحديث عن تفاصيل الشخصيات التي يُجسدونها، تحت شعار "فيلم كل حاجة فيه غلط".كما تستقبل دور السينما خلال الفترة القليلة المُقبلة فيلماً جديداً بعنوان "من أيام الجيزة"، والذي يُعَد التجرِبة الأولى للمخرج مرقس عادل، وكذلك إياد نصار في عالم الكوميديا. لذا يحظى ذلك المشروع بحالة ترقُّب، للاطلاع على ملامحه، وهل ينجح الثنائي في تقديم تلك "التيمة" الأصعب والأشهر والأكثر جماهيرية؟يخوض مرقس عادل تلك التجرِبة بعدما قدّم عدداً من الأفلام المتنوّعة من دون التركيز على قالب معيّن، مثل: "بث مباشر" لـ سامح حسين، و"في عز الضهر" لـ مينا مسعود، والفيلم الرومانسي "في القلب" الذي لم يُعرض بعدُ.

فيلم "من أيام الجيزة" يخوض به الفنان إياد نصار أولى تجارِبه في الكوميديا، التي دائماً ما كان يستبعد تقديمها، سواء في السينما أو الدراما. ويشارك في البطولة: آية سماحة، عمرو عبد الجليل، حاتم صلاح، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين. وضيف الشرف محمد ممدوح. الفيلم فكرة هيثم سعيد. وتأليف أمجد الشرقاوي، وشادي محسن. وتدور الأحداث في منطقة الجيزة؛ حيث يرصد العمل الاختلافات الاجتماعية بين مجموعة من الأشخاص يجمعهم القدَر معاً، وذلك في إطار كوميدي.

