طرح البوستر الرسمي لفيلم السادة الأفاضل وتحديد موعد عرضه

حملة ترويجية ساخرة وكوميدية

فريق عمل فيلم "السادة الأفاضل"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 02:04 مساءً - طرح صناع فيلم "" للمخرجالبوستر الدعائي الرسمي للعمل الذي تصدره جميع المشاركين فى البطولة، مع تحديد موعد عرضه في دورابتداءً من 29 أكتوبر الجاري، على أن يعرض في صالاتيوم 30 من الشهر نفسه، لينضم بذلك إلى قائمة أفلامالذي بدأ مع مطلع أكتوبر الجاري.واعتمد فريق فيلم "" على حملة ترويجية مبتكرة جذبت انتباه الجمهور، حيث قدم الأبطال فيديو تشويقياً غامضاً تحدثوا فيه عن الفيلم دون الكشف عن تفاصيل أدوارهم في إطار ساخر وكوميدي، إلى جانب طرح الأغنية الدعائية "كل دول عالبايظ" التي لاقت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من حماس الجمهور وانتظاره للفيلم.قد تحبين قراءة.. كريم الشناوي ومرقس عادل يُقدّمان الكوميديا على شاشة السينما لأول مرة في 2025ويجمع فيلم "" بين الكوميديا والدراما الاجتماعية من خلال صراع طريف بين عائلتين تنتميان إلى بيئتين مختلفتين؛ إحداهما ريفية والأخرى قاهرية، تتشابك حياتهما بسبب صلة قرابة، ما يؤدي إلى سلسلة من المفارقات المضحكة التي تُبرز اختلاف العادات والتقاليد بين الطبقات الاجتماعية.ويضم فيلم "" نخبةً كبيرةً من النجوم، منهم: محمد ممدوح، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، انتصار، ناهدالسباعي، هنادي مهنا، علي صبحي، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر، الفيلم من تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، عبدالرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.اقرئي أيضاً.. أشرف عبدالباقي يطل على شاشتي الدراما والسينما في الموسم نفسه.. إليكم التفاصيلويأتي "" ضمن سلسلة من الأفلام الجديدة التي تستقبلها دور العرض خلال أكتوبر، من بينها:



