عايض يفتتح حفلات موسم الرياض 2025.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - يفتتح الفنان عايض، أولى الحفلات الغنائية لموسم الرياض في نسخته الجديدة 2025، والتي انطلقت أمس الجمعة 10 أكتوبر، في أجواء كرنفالية عالمية، حيث يستعد لإحياء حفلٍ غنائي ضخم يوم الجمعة المقبلة، حيث سيلتقي جمهوره بالتزامن مع قُرب طرح الجزء الثاني من ألبومه الجديد "عايض 2025".
كما يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم استخدامها كمطبوعات أو نسخ إلكترونية أو نشرها على شبكة الإنترنت، وذلك إلى جانب الالتزام بقواعد الذوق العام بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقليد المملكة العربية السعودية.
ويتضمن الجزء الثاني من الألبوم، 7 أغانٍ، وهي: "اشتقت" كلمات رزان، وألحان ياسر بو علي، "شفتك اليوم" كلمات العالية "شموخ" وألحان ياسر بوعلي، و"دون عذر" و"حبيبي رح" كلمات عين وألحان راكان، و"جزيل الشكر" كلمات عوض نفاع وألحان راكان، و"ما طرالك" كلمات عين وألحان راكان، و"كل ما حاولت" كلمات خالد الكيادي، و ألحان راكان. — عايض يوسف | Ayedh yousef (@ay12dy)
موعد ومكان حفل عايض في موسم الرياضويستقبل مسرح أبو بكر سالم، حفل عايض، يوم الجمعة المقبلة، تحت عنوان "ليلة عايض" وذلك ضمن فاعليات موسم الرياض، ومن المُقرر فتح الأبواب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، إذ جرى فتح باب حجز التذاكر إلكترونيا، فيما أعلنت الشركة المنظمة عن إقبالٍ جماهيري ضخم بالتزامن مع الإعلان عن فتح باب الحجز، حيث توجد 8 فئات مختلفة من التذاكر.
عايض يوجه رسالة لجمهوره قبل الحفلومن جانبه، حرص عايض، على توجيه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، حيث كتب عبر حسابه على "إنستغرام"، "ببالغ الامتنان، أتقدم بخالص الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، على دعمه اللامحدود لقطاع الفن والترفيه ولجهود الهيئة العامة للترفيه التي تُبدع في كل موسم.. متحمس كثير أشوفكم ضمن فعاليات موسم الرياض في 17 أكتوبر بمسرح أبو بكر سالم".
https://www.instagram.com/p/DPmOzqaCLvr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
ليلة عايض.. أجواء غنائية مبهرة وأداء حي مبهجوروجت الشركة المنظمة لهذا الحفل المرتقب، قائلة: "استعد لليلة موسيقية ساحرة مع الفنان عايض في مسرح أبو بكر سالم بالرياض يوم 17 أكتوبر 2025، ضمن فعاليات موسم الرياض المميزة. عش تجربة فنية لا تُنسى وسط أجواء غنائية مبهرة وأداء حي مبهج".
شروط حضور حفل عايضوكشفت الشركة المنظمة عن أبرز شروط حضور حفل عايض في موسم الرياض، لعل أبرزها قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد المحظورة والخطرة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية، فضلًا عن عدم السماح باستخدام آلات التصوير والتسجيل المتخصصة في موقع الفعالية.
تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم عايض 2025وكان عايض، قد حمّس جمهوره للجزء الثاني من ألبومه الجديد، حيث كتب من خلال صفحتيه بسناب شات ومنصة x ، لجمهوره الذي دائمًا يسأله عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد بقية أغاني ألبومه وكتب لهم: "الجزء الثاني من ألبومي صار جاهز خلكم قريبين".
الجزء الثاني من ألبوم #Ayed2025_PT2 صار جاهز 🎶— عايض يوسف | Ayedh yousef (@ay12dy) September 22, 2025
خلكم قريبين ⏳ #LUXURYKSA X #SONYMUSIC pic.twitter.com/CyuIyrlZUf
