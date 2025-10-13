حساب أحمد زاهر على إنستغرام يتعرّض للاختراق وابنته ملك تحذّر جمهوره: فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 05:20 مساءً - تصدّر اسم الفنان أحمد زاهر ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشر فيديو عبْر حسابه الشخصي على "إنستغرام" خادش للحياء، والذي تمت إزالته بسرعة شديدة. ليتضح أن الحساب الرسمي للنجم قد تم اختراقه. كما سارعت ابنته "ملك" بتوضيح الأمر؛ محذرة جمهوره من أيّة منشورات يشاهدونها عبْر حسابه، لحين حل هذه الأزمة.

ملك أحمد زاهر تساند والدها

تحذير ملك أحمد زاهر- الصورة سكرين شوت من حسابها الشخصي على إنستغرام

تفاعُل الجمهور مع منشور ملك

تعرّض حساب الفنان أحمد زاهر على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" للاختراق، وقد فوجئ متابعوه بنشر فيديو خادش للحياء خلال الساعات الماضية. الأمر الذي دفع ابنتهلتوضيح الأمر سريعاً، وذلك من خلال منشور عبْر خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستغرام"؛ حيث قالت ملك: "أكونت بابا غالباً معمول له هاك، متأسفة على أي حاجة هتشوفوها عليه، بس اعرفوا إن مش هو".أشاد الجمهور والمتابعون بموقف ابنتهالتي حذّرت جمهور والدها ومتابعيه من أيّة منشورات أو تعليقات قد تُنشر على أكونت والدها خلال الفترة المقبلة لحين حل الأزمة؛ مؤكدين على دعمهم ومساندتهم الكاملة للنجم، وثقتهم فيه وفي أخلاقه. بالإضافة إلى إشارتهم لدَور ابنته في حماية الصورة العامة لوالدها أمام كلّ محبيه.

اطلعي على صاحبي الوحيد وبطلي الأبدي: عائلة أحمد زاهر تهنئه بيوم ميلاده

أحمد زاهر يوضّح الأمر

مشاركة درامية جمعت ملك بوالدها أحمد زاهر في سيد الناس

ومن جانبه، أوضح النجمحقيقة الفيديو الخادش للحياء، من خلال تصريحات صحفية، أكّد من خلالها مفاجأته بهذا الفيديو كمتابعيه. مشيراً إلى أنه متواجد حالياً خارج البلد، وتلقيه العديد من الاتصالات سواء من عائلته أو أصدقائه بشأن هذا الفيديو. موضحاً أنه قد أزال الفيديو فور علمه؛ مشدداً على أن العمل جارٍ على الحساب من أجل السيطرة عليه؛ مشيراً إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشخص المسؤول عن هذه الواقعة.في سياقٍ آخر، كانت النجمة الشابة ملك أحمد زاهر، قد تعاونت مع والدها الفنانفي موسم دراما رمضان الماضي 2025، من خلال مسلسل "سيد الناس". وخلال أحداثه قدّمت "ملك" شخصية "ميادة"، وهي ابنة "فاروق الجباس"، وهي الشخصية التي لعبها، ولم تكن علاقتهما جيدة في معظم الأوقات، بسبب رفض الأخير زواجها من الشخص الذي وقعت في غرامه.

ودارت أحداث المسلسل حول "جارحي" عمرو سعد، الذي تغيّرت حياته بصورة كبيرة بعد وفاة والدته؛ حيث وجد نفسه أمام مفتاح غامض، وثروة ضخمة، وماضٍ مظلم؛ محاطاً بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.

وضم العمل عدداً آخر من النجوم: إلهام شاهين، خالد الصاوي، منة فضالي، إنجي المقدم، ريم مصطفى. والعمل من إخراج وتأليف محمد سامي.

