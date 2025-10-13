كامل إدريس يقف على جهود النيابة العامة في بسط سيادة حكم القانون

وقف د. كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء لدى زيارته اليوم النيابة العامة على جهود النيابة في بسط وسيادة حكم القانون، والتقى سيادته خلال الزيارة مولانا إنتصار أحمد عبد العال النائب العام رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القانون الوطني والدولي، وذلك بحضور مساعد أول النائب العام مولانا كمال محجوب أحمد سعد.

و قدّمت النائب العام خلال اللقاء تنويراً عن أعمال اللجنة الوطنية وما وقع من إنتهاكات من قبل مليشيا الدعم السريع خاصة ضد النساء والإجراءات المتبعة لتحقيق العدالة لضحايا الإنتهاكات، فضلاً عن مشاركتها في أعمال الدورة الــ 60 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف .

وأمن اللقاء على ضرورة التنسيق والعمل المشترك بين أجهزة الدولة فيما يلي مكافحة الفساد وسيادة حكم القانون.

سونا