منشور غامض لبريتني سبيرز يكشف أسرارًا خطيرة عن حالتها العقليّة

يبدو أنّ زوج بريتني سبيرز السّابق ليس الوحيد الّذي يثير الجدل بشأنها، إذ خرجت بريتني بنفسها لتقول إنّها تعاني تلفًا في الدّماغ.

ففي منشور غريب نشرته في السّاعات الماضية كتبت قائلة: “أشعر وكأن جناحَيّ قد انتُزِعا، وأن تلفًا في الدّماغ أصابني منذ زمن بعيد بنسبة ١٠٠%. بالطّبع، تجاوزت تلك المرحلة المظلمة في حياتي، وأنا ممتنّة لأنّني لا أزال على قيد الحياة.”

لم توضّح بريتني ما هو “الوقت العصيب” الّذي تتحدّث عنه، لكن إشارة “جناحيها” بدت وكأنّها ترمز إلى عظمتَي الكتف، إذ أرفقت منشورها بصورة لها من الخلف وهي تمتطي حصانًا، وتحدّثت عن شخصيّة “ماليفسنت” الّتي تمّ قصّ جناحَيها في الفيلم.

ويُذكّر هذا التّصريح بمعاناة نجمة البوب عام ٢٠١٩، حين مرّت بأزمة نفسيّة أدّت إلى إدخالها مركزًا طبّيًّا، وقد يكون هذا ما تشير إليه بعبارة “تلف في الدّماغ”.

وقد سبق أن قالت بريتني إنّ تلك الأزمة تركت لديها ضررًا دائمًا في الأعصاب، إذ نشرت عام ٢٠٢٢ مقطع فيديو وهي ترقص، وكتبت آنذاك:

“أنا أرقص الآن يا فيكتوريا… نعم، هناك تلف عصبيّ في الجهة اليمنى من جسدي… لا علاج له سوى عند الله، على ما أعتقد.”

وفي الأسبوع الماضي، كشف موقع People عن مقطع من كتاب كيفن فيدرلاين، زعم فيه أنّ بريتني كانت تشرب الكحول أثناء الحمل وتتناول الأدوية، إلى جانب اتهامات أخرى.

وردّ ممثلو بريتني ببيان يوم الثّلاثاء الفائت، اتّهموا فيه كيفن بمحاولة الرّبح المادّيّ على حسابها، مضيفين:

“كل ما يهمّ بريتني هو ولداها شون بريستون وجايدن جيمس، وسلامتهما وسط كل هذه الضّجّة الإعلاميّة. لقد روت رحلتها بالكامل في مذكّراتها.”