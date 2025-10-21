ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تُكرّس تتويجها لوطنها وتقطع وعدًا لكلّ امرأة لبنانيّة

نشرت ملكة جمال لبنان لعام ٢٠٢٥ بيرلا حرب أوّل صورة لها وهي تضع التّاج، مرفقةً إيّاها برسالة مؤثّرة عبّرت فيها عن فخرها باللقب وحبّها لوطنها.

وقالت بيرلا في تعليقها باللغة الإنجليزيّة: “هذا التّاج ليس لي وحدي، بل لكلّ امرأة لبنانيّة تجرّأت على أن تحلم، أن تقاتل، وأن تنهض فوق التّحدّيات بقوّة. إنّه انعكاس لوطن لا يتوقف عن التّألّق مهما اشتدت التّجارب. أضعه بفخرٍ وحبٍّ ووعدٍ أن أمثّل لبنان بقلبٍ متواضعٍ وأملٍ كبير”.

يُذكر أنّ حفل انتخاب ملكة جمال لبنان ٢٠٢٥ أُقيم قبل أسابيع عبر شاشة LBCI، أذ سلّمت الملكة السّابقة ندى كوسا التّاج لبيرلا حرب، في سهرة مميّزة احتفلت بجمال المرأة اللبنانيّة وثقافتها وحضورها اللامع.