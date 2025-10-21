تعرفوا إلى موعد حفل فرقة ميامي في موسم الخبر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 04:06 مساءً - تستعد فرقة ميامي الكويتية لإحياء حفل غنائي على مسرح الخبر أرينا وذلك بتاريخ 31 أكتوبر 2025 ضمن حفلات موسم الخبر. وكانت هيئة تطوير المنطقة الشرقية قد أعلنت عن الإطلاق الرسمي لموسم الخبر 2025، الذي سينطلق في 23 أكتوبر ويستمر حتى 31 يناير 2026، مقدماً خلالها تجربة ثقافية وترفيهية وفنية غنية عبر أكثر من 147 فعالية متنوعة.

وشارك حساب روتانا لايف بوستر حفل فرقة ميامي وعلق وكتب: "الشرقية بتغني بصوت فرقة ميامي، ليلة كلها فرح وحماس وما تتفوّت، 31 أكتوبر في الخبر أرينا تطرح التذاكر غداً الساعة 4 مساءً".

وهذه ليست الحفلة الأولى التي أعلنت روتانا عنها بموسم الخبر، حيث سبق قبل أيام ونشرت بوستر حفل الفنان رابح صقر الذي سيكون بتاريخ 30 أكتوبر 2025 وكتبت حينها: "الشرقية بتولّع ‏‏رابح صقر جايكم بـ30 أكتوبر ضمن حفلات موسم الخبر... جهّزوا حماسكم".

كما شارك الفنان رابح صقر متابعيه بوستر الحفل وعلق وكتب: "حبايبي ألتقيكم بإذن الله يوم 30 أكتوبر في موسم الخبر".

آخر نشاطات فرقة ميامي

تستعد فرقه ميامي والفنان عايض لإحياء حفل بالإمارات العربية المتحدة وتحديدًا في دبي، ونشر حساب الفرقة بوستر الحفل الذي سيكون بشهر يناير 2026 وكتب فيه: "ليلة استثنائية تجمعو الفنان عايض على مسرح كوكاكولا أرينا دبي التاريخ 3 يناير".وكانتقد أحيت عدة حفلات مؤخرًا كان منها حفل "ميامي شو"، وقامت منصة شاشا بنقلها كاملة، كما أحيت الفرقة عددًا من الحفلات كان منها في دبي حفل استثنائي برفقة الفنان مطرف المطرف على مسرح كوكاكولا أرينا ضمن مفاجآت صيف دبي، وحفل آخر في مملكة البحرين مع الفنان نبيل شعيل، وحفل آخر بالكويت مع مطرف المطرف ضمن حفلات عيد الأضحى، كما شاركت الفرقة في ليلة تكريم سفير الأغنية الخليجية ‫عبدالله الرويشد مع ألمع نجوم الفن في الوطن العربي في مهرجان فبراير الكويت، وأيضًا قدموا حفلًا مع الفنان أحمد سعد في ضمن مهرجان فبراير الكويت.

