عبد الرحمن بن نافع في أسبوع الأزياء في الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 04:06 مساءً - تواجد الفنان عبد الرحمن بن نافع في عروض أسبوع الأزياء في الرياض؛ حيث عرض علامة تجارية سعودية، وظهر بملابس باللون السكري. وشارك الفنان منشوراً نشره حساب MBC Talent وصوراً له من العرض، مرفقاً بتعليق جاء به: "عبدالرحمن بن نافع أثناء عرضه للعلامة التجارية السعودية "Awaken" RFW في أسبوع الرياض للموضة".

وكان أسبوع الأزياء في الرياض قد شهد حضور ومشاركة عدد كبير من الفنانات والفنانين ومشاهير من السعودية والخليج والعالم، وهو حدث جمع بين الفخامة العصرية واللمسات الشرقية الراقية ولفت أنظار العالم إلى الرياض لمشاهدة هذه العروض على مدى 6 أيام متتالية.

آخر أعمال قدمها الفنان عبد الرحمن بن نافع

وكان آخر عمل عُرض للفنانمسلسل "شارع الأعشى"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2025، ويستعد الفترة القادمة لتصوير الموسم الثاني من العمل بعنوان "شارع الأعشى 2" خلال رمضان 2026؛ حيث سيبدأ تصويره في أغسطس 2025. المسلسل من تأليف الكاتبة والروائية بدرية البشر، وكان قد حقق أصداء واسعة وتصدر الترند منذ عرض حلقاته الأولى في رمضان، وحقق نجاحاً باهراً جعل الجمهور يطالب بموسم ثانٍ، خاصةً أن نهاية الجزء الأول كانت مفتوحة، مما دفع الجهة المنتجة للإعلان عن موسم جديد بمشاركة شخصيات الجزء الأول إلى جانب شخصيات جديدة.

كما يُعرض له حالياً مسلسل "المحامية" من كتابة نورا العمري. وإخراج جاسم المهنا. ويضم: لبنى عبدالعزيز، محمد القس، عبدالرحمن بن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، هاشم النجدي، روان الطويرقي، محمد شامان، بندر الخضير، محمد الحجي وآخرين، ويقع بـ10 حلقات.

وعُرض له مؤخراً مسلسل "طراد" ﺇﺧﺮاﺝ حكيم جمعة، وﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة ومن بطولة نايف البحر، هاشم هوساوي، عبدالله متعب، غادة الملا، سعيد القحطاني، عبدالرحمن بن نافع.

وأيضا مسلسل "سندس2" من بطولة إلهام علي، حسن عسيري، فيصل العمري، آلاء سالم، رسيل العتيبي، عبدالرحمن بن نافع، محمد الحربي، حنين زياد، رياض الصالحاني، وعهود السامر.

