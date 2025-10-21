الأميرة ألكسندرا وزوجها نيكولاس باغوري يستقبلان مولودهما الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 08:12 مساءً - استقبلت لوكسمبورغ خبرًا سارًا بمولد أمير جديد، حيث رزقت الأميرة ألكسندرا وزوجها نيكولاس باغوري بمولودهما الثاني. وأوضح البلاط الدوقي الأكبر في بيان صحفي أن الولادة تمت يوم الجمعة.

مولود جديد للعائلة المالكة

أعلن البلاط الدوقي الأكبر في لوكسمبورغ اليوم عن مناسبة سعيدة للعائلة المالكة، وهي خبر استقبال الأميرة ألكسندرا وزوجها نيكولاس باغوري لمولودهما الثاني، الذي أُطلق عليه اسم إيلي. وقد جاء هذا الحدث بعد إعلان سابق أفاد بأن الزوجين يتوقعان مولوداً جديداً خلال الخريف.

وأكد البيان أن الأم والطفل في حالة صحية جيدة. وأشارت المصادر إلى أن الابنة الكبرى للزوجين، فيكتوار، عبّرت عن سعادتها الغامرة بقدوم شقيقها الصغير.

يذكر أن الأميرة ألكسندرا هي ابنة الدوق الأكبر هنري، وهي الابنة الرابعة والوحيدة بين إخوة ذكور. وُلدت في 16 فبراير 1991، وحظيت بتعليم أكاديمي متميز في عدة دول؛ حيث درست علم النفس والعلوم الاجتماعية في الولايات المتحدة، ثم الفلسفة في باريس، وحصلت على ماجستير في دراسات الأديان من جامعة دبلن. تزوّجت من نيكولاس باغوري في أبريل 2023، وأنجبا ابنتهما فيكتوار في 14 مايو 2024.

الدوق هنري يتنازل عن السلطة

الإعلان عن خبر قدوم مولود جديد يأتي في وقت تشهد فيه العائلة الدوقية مراحل انتقال وتجديد، تتعلق بخط الخلافة. حيث أُقيمت في أكتوبر الماضي مراسم انتقال السلطة بشكلٍ رسمي من الدوق الأكبر هنري إلى نجله الدوق غيوم؛ حيث جرى التوقيع بشكلٍ رسمي على مرسوم انتقال السلطة، وسط ترحيب عائلي وجماهيري وملكي.

وقد تنازل الدوق الأكبر هنري، دوق لوكسمبورغ، عن سلطاته وعرشه لنجله الدوق غيوم - الذي أصبح الدوق الأكبر غيوم - في حفلٍ تاريخي أُقيم في القصر الملكي.

وشهد هذه اللحظة التاريخيةَ أفراد العائلة المالكة في لوكسمبورغ، بالإضافة إلى حضور الملك البلجيكي فيليب - ابن عم الدوق هنري - وزوجته الملكة ماتيلد، وابنتهما الأميرة إليزابيث. كما انضم إليهم في هذه المناسبة الملك الهولندي فيليم ألكسندر، وزوجته الملكة ماكسيما، وابنتهما الأميرة أماليا، وريثة العرش الهولندي.



