تكريم ياسر جلال ونادية الجندي وغسان مسعود من مهرجان وهران الدولي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 01:02 مساءً - كشف عبد القادر جريو، محافظ مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، عن تكريم 6 شخصيات فنية عربية مؤثرة، ضمن فاعليات الدورة الـ13، المُقرر انطلاقها خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري، إلى يوم 5 نوفمبر المُقبل، حيث يواصل المهرجان الاحتفاء بالسينما العربية ونجومها في أجواء مُفعمة بالشغف والإبداع.

تكريم غسان مسعود في حفل الافتتاح

ياسر جلال أبرز المُكرمين في حفل الختام

تكريم 2 من نجوم السينما الجزائرية

وأوضح محافظ، أنّ حفل الافتتاح سيشهد تكريم الفنان غسان مسعود، احتفاءً بمسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود، جسّد خلالها أدواراً خالدة في السينما العربية والعالمية، أبرزها مشاركته في أفلام عالمية مثل "مملكة السما"، و"قرصان الكاريبي: صندوق الرجل الميت"، إلى جانب أعمال عربية تركت بصمتها في الذاكرة الفنية، كما استطاع بصوته العميق وحضوره الطاغي، أن يكون سفيراً للفن العربي في المحافل الدولية، علاوة على الجمع بين الأصالة والاحتراف في كل ظهور له على الشاشة.فيما سيكون الفنان ياسر جلال، من أبرز المُكرمين خلال حفل ختام الدورة المرتقبة، حيث يأتي ذلك تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية وإسهاماته المميزة في الدراما والسينما العربية، إذ سيكون هذا التكريم احتفاءً بمسار فني مميز يجمع بين الموهبة، الالتزام، والجمال الفني الذي يميز أعماله.كما سيُكرم الفنان، الذي يُعد أحد أعمدة الفن الجزائري والعربي، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة الغنية بالعطاء والإبداع، واعتراف بمسيرة فنية ملهمة امتدت لعقود، جسّد خلالها الفنان الإنسان، والمبدع الذي حمل رسالة الفن، فقد ترك بصمة بارزة في وجدان الجمهور، سواء من خلال أعماله السينمائية أو المسرحية.

وتضم قائمة المكرمين، المخرج الجزائري رشيد بوشارب، وذلك تقديرًا لمسيرته السينمائية الاستثنائية التي ساهمت في تعريف العالم بالسينما الجزائرية وقضايا الإنسان العربي، حيث يُعدّ هذا التكريم اعترافًا بمسيرة شخصية سينمائية رفعت راية الجزائر عاليًا في كبرى المحافل السينمائية الدولية.

وبأفلامه العميقة التي تمزج بين البعد الإنساني والالتزام الفني، استطاع بوشارب أن يحجز لنفسه مكانة مميزة في السينما العالمية، ومن بين أبرز أعماله "الخارجون عن القانون" الذي ترشّح لجائزة الأوسكار، و"بلديون"، إضافة إلى أفلام "الطريق إلى كابول"، "الجمعة بعد الظهر" وغيرها من الأعمال التي عالجت قضايا الهوية والذاكرة والهجرة.

نادية الجندي وباسل خياط ضمن المكرمين

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي 2025

وأشار عبد القادر جريو، محافظ، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس الثلاثاء، أنّ قائمة المكرمين، ستشمل أيضًا الفنانة نادية الجندي، صاحبة المشوار الفني الطويل، وكذلك الفنان باسل خياط.وتشهد الدورة الـ13 من، مشاركة 60 فيلمًا متنوعًا، فيما تضم المسابقات الرسمية 3 فئات فقط، وهي: مسابقة الفيلم الروائي الطويل، والروائي القصير، والوثائقي الطويل.

ويأتي ذلك، إلى جانب تنظيم عدد من الورش، منها ورشة بعنوان "سينما الموبايل"، حيث سيتعلّم الحضور كيفية تحويل الهاتف إلى أداة لصناعة الأفلام الاحترافية، وكذلك ورشة عن السيناريو، وخوض رحلة معمقة في تحويل الأفكار إلى أعمال فنية، وأخرى عن الفيلم الوثائقي، وكيفية بناء مشروع وثائقي متكامل.

