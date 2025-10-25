ضمن منتدى الأفلام السعودي 2025.. الذكاء الاصطناعي وترميم الأفلام يعيدان الحياة لذاكرة السينما

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 11:20 مساءً - يواصل منتدى الأفلام السعودي 2025 يومه الرابع، برامجه النوعية، وورش العمل المتخصصة التي تسهم في تطوير صناعة السينما الوطنية، حيث شهد المنتدى ورشة عمل بعنوان "ترميم الأفلام ورقمنتها 8مم، 9.5مم، 16مم"، قدمتها كارولين كارويل المؤسس المشارك لمجموعة Archive TV، بهدف إحياء المشاهد السينمائية القديمة، وحفظ ذاكرة السينما للأجيال القادمة.

ووفقًأ لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تناولت الورشة أساليب ترميم الأفلام التقليدية، وتحويلها إلى نسخ رقمية عالية الجودة، إضافة إلى مناقشة أحدث التقنيات المستخدمة في الحفاظ على المحتوى السينمائي التاريخي، وإتاحته للأبحاث والدراسات الأكاديمية، وصناعة المحتوى المرئي.

فعالية للذكاء الاصطناعي بمنتدى الأفلام السعودي

كما استقطبت فعالية "الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا جديدة للإبداع في منطقة التقنية والابتكار"، اهتمام الزوار والمشاركين، حيث أتاحت الفرصة أمام المبدعين، لتجربة أدوات الذكاء الاصطناعي في كتابة المشاهد، وتمثيل اللقطات، وإنتاج الأفلام القصيرة في بيئة تفاعلية تجمع بين التقنية والإبداع.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات ضمن جهود هيئة الأفلام في تمكين صنّاع السينما، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في مجالات الإنتاج والترميم، وصناعة المحتوى، بما يسهم في تطوير المشهد السينمائي الوطني، ورفع مستوى التنافسية والإبداع في هذا القطاع الحيوي.



منتدى الأفلام السعودي

وفي 22 أكتوبر 2025، انطلقت فعاليات منتدى الأفلام السعودي في نسخته الثالثة تحت شعار "لقاءٌ يغيّر المشهد" خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر في مدينة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله بن ناصر القحطاني، ونخبة من صنّاع الأفلام، وخبراء صناعة السينما، والمبدعين من المملكة والعالم.

ويُعد المنتدى منصة متكاملة تجمع الركائز الأساسية والجهات ذات العلاقة بصناعة الأفلام، وتشكل مساحة تلتقي فيها الرؤى والطموحات من داخل السعودية وخارجها.

ويشهد المنتدى تنظيم مؤتمر دولي يقدّم أكثر من 50 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة في تطوير المحتوى وتنظيم القطاع، يشارك فيها أكثر من 60 متحدثًا من 35 دولة، إضافة إلى معرض موسّع يضم أكثر من 300 جهة محلية وإقليمية ودولية تشمل شركات الإنتاج والأستوديوهات والمعدات، والتقنيات السينمائية، بما يعكس النمو المتسارع الذي تشهده صناعة الأفلام في السعودية.



