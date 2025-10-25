أخفت ملامحه .. دارين حداد تحتفل بعقد قرانها

أول صورة لـ دارين حداد مع زوجها

رسائل تهنئة لـ دارين حداد

View this post on Instagram A post shared by دارين حداد (@dareen_haddad)

آخر أعمال دارين حداد

View this post on Instagram A post shared by دارين حداد (@dareen_haddad)

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 11:20 مساءً - احتفلت الفنانة، بعقد قرانها، مساء اليوم السبت، على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك في جو عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المُقربين، في القاهرة، بينما لم تكشف بعد عن موعد حفل الزفاف.وحرصت دارين حداد، على إخفاء ملامح زوجها، وعدم الكشف عن هويته بعد، إذ نشرت عبر حسابها على "انستغرام"، صورة تجمعها به، حيث ظهر من الخلف بينما يحتضنها، إذ برز "خاتم الزواج" في يدها، وعلقت عليها بقولها: "حبيبي المستقبلي.. كتب الكتاب.. القاهرة".وتقدّم عدد من نجوم الفن والإعلام، بالتهنئة لـ"دارين" بعد عقد قرانها متمنين لها الفرح والسعادة في حياتها الجديدة، ومنهم هند صبري، و، ومنى ممدوح، وكذلك المذيعة إيمان رياض وغيرهم.يُذكر أنّ الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، الذي عُرض في موسم مسلسلات رمضان 2025، آخر أعمال دارين حداد، وهو بطولة: حمادة هلال، غادة عادل،، خالد الصاوي، أحمد بدير، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، محمد عبد الحافظ، طارق النهري وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.في الموسم الخامس، وبعد عودته من الموت، يواصل (صابر المداح) حروبه ضد الجن، ويضطر لمواجهة بنات إبليس كعدو جديد بأهداف خبيثة، ويسعى بكل عزمه للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».