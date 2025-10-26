سيرينا ويليامز تتسلم جائزة أميرة أستورياس من الأميرة ليونور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 01:02 مساءً - في حفلٍ تحرص على حضوره العائلة المالكة الإسبانية متمثلة في الملك فيليب، زوجته الملكة ليتيزيا، وابنتيهما الأميرة ليونور والأميرة صوفيا "إنفانتا صوفيا"؛ أُقيم الحفل السنوي لتوزيع جوائز أميرة أستورياس بمنطقة أوبيدو، الذي تشرف عليه ولية العهد الأميرة ليونور بصفتها أميرة أستورياس؛ لتعزيز القيم العلمية والثقافية والإنسانية التي تُشكل جزءاً من التراث العالمي للإنسانية. وقد حضر الحفل لفيف من الأسماء البارزة في العلوم والثقافة والرياضة وغيرهم.

سيرينا ويليامز من بين المكرمين بجوائز أميرة أستورياس

انضمت لاعبة كرة التنس العالمية سيرينا ويليامز لرموز الثقافة والتكنولوجيا والعلوم والقضايا الاجتماعية، الفائزين بجائزة أميرة أستورياس التي تنظمها مؤسسة أميرة أستورياس برئاسة الأميرة ليونور -وريثة العرش الإسباني وابنة الملك فيليب والملكة ليتيزيا. وجاء فوز ويليامز بالجائزة في فئة الرياضة.

وخلال الحفل، التقت ويليامز أفراد العائلة المالكة الإسبانية وصافحتهم، بمن فيهم الأميرة ليونور التي سلمتها الجائزة. وتلقت جائزة معنوية أخرى حين وجه لها الملك فيليب كلمات تشجيعية -الذي يُعَدُّ من عشاق التنس منذ فترة طويلة.

وأشادت لجنة التحكيم بقدرة ويليامز على إلهام أجيال كاملة لتحقيق أحلام أكبر، ودعمها للقضايا الاجتماعية المختلفة، وتأثيرها في تاريخ التنس.

وخلال حفل توزيع الجوائز، أشادت ويليامز بموهبة إسبانية لطالما أُعجبت بها: كارلوس ألكاراز، وقالت: "ألكاراز يُحقق إنجازات رائعة. أنا من أشد المعجبين به. أتصل به دائماً لأشجعه عندما يلعب".

ومن بين الفائزين بجائزة أميرة أستورياس لهذا العام الكاتب إدواردو ميندوزا، الفنانة غراسييلا إيتوربيدي، الباحثة ماري كلير كينغ، وغيرهم. وفي السنوات الماضية، كان من بين الحائزين على الجائزة شخصيات بارزة مثل ميريل ستريب وهاروكي موراكامي.

إطلالة سيرينا ويليامز تخطف الأنظار

ارتدت سيرينا ويليامز فستاناً أنيقاً باللون الأحمر الناري، بكتف واحدة، مزيناً بتفاصيل أنيقة على الصدر، بالإضافة لحذاء بكعب عالٍ لامع باللون الأحمر أيضاً.

وقد شاركت ويليامز العديد من الصور لإطلالتها من خلال حسابها الرسمي على إنستغرام، وعلقت: "أشعر بفخر كبير لحصولي على جائزة أميرة أستورياس للرياضة في شمال إسبانيا. لقد مُنحت هذه الجائزة للعديد من الشخصيات البارزة على مر السنين، ويشرفني حقاً أن أكون جزءاً من هذا الإرث العريق".

وارتدت ويليامز الحذاء نفسه مع فستانٍ آخر من اللون الأبيض في لقطة أخرى من الحفل، من تصميم إيلي صعب يجمع بين الأناقة والرقي ولمسة من الطابع الإسباني المستوحى من جزيرة إيبيزا، وهو يتكون من قطعتين: الفستان نفسه ومعطف مطابق، وأكملت إطلالتها بحذاء بكعب عالٍ أحمر؛ ما أضاف لمسة من الحيوية والبهجة إلى الزي الأنيق، بالإضافة للمجوهرات التي أضفت سحراً أنيقاً.

نبذة عن مسيرة سيرينا ويليامز في التنس

خاضت سيرينا ويليامز مسيرة رياضية استثنائية، حصدت خلالها 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى وأربع ميداليات أولمبية. وإلى جانب إنجازاتها الرياضية، لعبت ويليامز دوراً محورياً في تمكين المرأة في مختلف المجالات، من الرياضة إلى الأعمال؛ لتُشكل بذلك نقطة تحول فارقة في تاريخ المرأة حول العالم.

ما مؤسسة أميرة أستورياس؟

تنظم مؤسسة أميرة أستورياس جوائز أميرة أستورياس، التي تُمنح في حفل أكاديمي يُقام سنوياً في أوفييدو، عاصمة إمارة أستورياس. تهدف المؤسسة إلى المساهمة في تمجيد وتعزيز القيم العلمية والثقافية والإنسانية التي تُشكل جزءاً من التراث العالمي للإنسانية، وإلى ترسيخ الروابط القائمة بين إمارة أستورياس واللقب الذي يحمله تقليدياً ورثة عرش إسبانيا.

