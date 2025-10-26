أجواء مبهجة.. النجوم يحتفلون بزفاف أحمد جمال وفرح الموجي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 01:02 مساءً - في أجواءٍ مفعمة بالفرحة والبهجة، احتفل الفنان أحمد جمال بحفل زفافه على المطربة فرح الموجي، في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة. وحضر الحفل عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني، هذا إلى جانب عدد آخر من الأهل والأصدقاء، إذ حرص الجميع على مشاركته فرحته بهذه المناسبة.

لقطات مميزة

من هي فرح الموجي عروس أحمد جمال؟

شهد حفل الزفاف العديد من اللحظات اللافتة، أبرزها قيام الفنان أحمد جمال بإطلاق ألعاب نارية أضفت على أجواء الحفل طابعًا خاصًا ومبهجًا، وهي هدية من صديقه أحمد عصام، مصمم الألعاب النارية الشهير في الحفلات الغنائية. كما لفتت العروسالأنظار بعزفها على إحدى الآلات الموسيقية وسط تفاعل كبير من الحضور، كما قدم الثنائي وصلة رقص مميزة وسط تفاعل النجوم بالتصفيق، وحرص عدد كبير منهم على مصافحتهما وتهنئتهما بهذه المناسبة السعيدة.تنتميإلى أسرة فنية عريقة، فوالدها هو المايسترو د. محمد الموجي، مدير فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، ووالدتها هي لمياء عبد السلام، المعيدة السابقة في المعهد العالي للموسيقى العربية.

بدأت فرح مسيرتها الغنائية منذ عمر التاسعة، حيث تتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب. وهي تنتمي إلى عائلة الموجي الشهيرة، حيث تعد حفيدة محمد الموجي الملحن الكبير.

"حلو التان" أحدث أغاني أحمد جمال

وطرح الفنانأحدث أغانيه في موسم صيف 2025، والتي جاءت بعنوان " حلو التان"، ‏ وحققت وقت طرحها نجاحًا واسعًا على المنصات التواصل الاجتماعي، لما حملته من أجواء صيفية مرحة ولمسة رومانسية خفيفة ميزت أسلوبه الغنائي المتجدد، وتقول كلماتها،" حلو التان لايق على لون الفستان، تيجي تمشي بتعملي قلبان، وشياكتك دي بتسحرني".

