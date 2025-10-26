عزام النمري يمتدح عبد المحسن النمر بهذه الأبيات وهذا ما قاله

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 03:59 مساءً - شارك الفنان عزام النمري صورتين له جمعته مع الفنان عبد المحسن النمر من كواليس مسلسل يُعرض الآن بعنوان "المرسى" وجسد فيه النمري دور "زياد" والنمر "الكابتن سلطان". وعلق عزام النمري على الصورتين وكتب أبياتاً شعرية قال فيها:

"ماهي بس لحظة على بالي تمر، انت ساكن في خيالي على طول، نخلة الأحساء جادت بالتمر، وأمتلئ ورد الهدا حب وذهول، والله إن غلطوا ونادوني النمر، لين نجم سهيل انا راسي يطول". ثم اختتم وكتب بعد الأبيات الشعرية اسمه واسم الفنان عبدالمحسن النمر ".

مسلسل "المرسى" وأبطال العمل

آخر عملين لـ عزام النمري

"المرسى" هو مسلسل يُعرض الآن، وتدور أحداثه حول القبطان "سلطان" الذي يعمل في البحر ويسافر ويبتعد عن زوجته وأولاده لفترات طويلة. خلال إحدى رحلاته، يلتقي بامرأة تُدعى "نوال"، يدخل معها في علاقة عاطفية؛ فتُثار صراعات كبيرة بين حبه لها وبين التزامه تجاه زوجته "خولة". تحاول "نوال" فصل القبطان عن عائلته، وتطلب منه التخلّي عن ماضيه وعن أسرته. حين يعود إلى عائلته، تبدأ الأحداث تنفجر بصدامات بين الواجب العائلي والرغبة العاطفية. وهو من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وبطولة: عبدالمحسن النمر، أسمهان توفيق، خالد البريكي، عائشة كاي، ميلا الزهراني، أصايل محمد، عباس النمري، سارة الحربي. ومسلسل المرسى هو النسخة المقتبسة من قصة لمسلسل تركي بعنوان: "على مَر الزمان".قدم الفنانخلال الموسم الرمضاني 2025 عملين الأول مسلسل "أم 44"، تم تصويره بالرياض، من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثنى صبح، ومن بطولة: الفنانة سمية الخشاب، جومانا مراد، فاطمة الصفي، ميس كمر، هدى الخطيب، شهاب حاجية، إيمان الحسيني، ليلى عبدالله،، زياد القاضي، آمنة الزهراني، لولوة الملا، ميريال مصطفى، محمد الحجي، طارق النفيسي، أيمن المطهر، هشام نجدي، بالإضافة إلى آخرين.

تدور أحداثه في دراما كوميدية، حيث تخوض ثماني نساء، في العقد الرابع من عمرهن، تحديات الحياة معاً، من الزواج والطلاق والأمومة والأسرة والخيانة الزوجية والمال وغيرها.

أما العمل الثاني فهو مسلسل "الزافر"، وهو من كتابة عثمان جحا وأحمد المسعري وابتسام المنصور، وسيُعرض على قناة sbc خلال شهر رمضان 2025، من ﺇﺧﺮاﺝ سيف شيخ نجيب، ومن بطولة الفنان راشد الشمراني، أضوى فهد، أضوى شاكر، مريم الغامدي، مروة محمد، العنود عبد الحكيم، غادة الملا، جبران الجبران، ونوف سعد.

وهو مسلسل تاريخي تراثي، يحكي عن عادات وتقاليد وحياة العوائل والأُسر في جنوب المملكة العربية السعودية، حيث يحيى الذي يعمل مزارعاً بسيطاً في أرض أبو جمعان، ويجد نفسه وسط صراعات عدة تخلق الفوضى والكراهية.

