حاتم صلاح وزوجته في المسجد النبوي بعد يومين من حفل زفافهما

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 03:59 مساءً - قرر الفنان حاتم صلاح، وزوجته نهلة راغب، على بدء حياتهما الزوجية بزيارة مكان مميز، وقضاء شهر العسل بشكلٍ مختلف، حيث سافرا إلى المملكة العربية السعودية تحديداً المدينة المنورة، بعد أقل من 48 ساعة على حفل زفافهما في القاهرة.

الصور الأولى لحاتم صلاح وزوجته بعد الزواج

وبدأوزوجته رحلتهما بزيارة المسجد النبوي، حيث نشر الصور الأولى لهما عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليها بقوله: "السلام عليك يا رسول الله.. اللهم صلّ وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا".

وتفاعل قطاع كبير من الجمهور، مع تلك الصور، حيث قال أحد المتابعين: "والله أحسن حاجة عملتها.. ربنا يجعلها زوجه الدنيا والآخرة ويباركلك في حياتكما ويرزقكما بالذرية الصالحة الطيبة"، فيما قال آخر: "ما شاء الله تبارك الله ربي يحفظكم ويسعدكم وأحسن شيء سويتوه في بداية زواجكم عشان ربي يبارك لكم ويسعدكم".

حفل زفاف حاتم صلاح

وكان حفل الزفاف الذي أُقيم يوم الخميس الماضي، شهد حضورًا فنيًا واسعًا، إذ حرص عدد كبير من زملاء حاتم صلاح على مشاركته فرحته، من بينهم أحمد فهمي، شيكو، هشام ماجد، أوس أوس، محمد أنور، محمد جمعة، مصطفى غريب، مصطفى خاطر، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، إلى جانب ريم سامي ورحمة أحمد.

كما حضر أيضًا يوسف الشريف، محمد عبد الرحمن توتا، ويزو، عمرو سعد، فيما قدّم أحمد سعد باقة من أشهر أغانيه التي أشعلت الأجواء بالرقص والبهجة.

وخلال الحفل، خطف المطرب أحمد سعد الأضواء بخفة ظله أثناء الغناء، حين وجّه حديثه إلى العريس مازحًا أمام الحضور قائلًا: "إزاي العروسة حلوة أوي كده؟ أومال لو كان أحمد السقا، أنت جان ولا إيه؟.. الله أكبر عملت إيه كل ده عشان خفة دمك؟.. ألذ واحد في العالم".

"ابن النادي".. أحدث أعماله

يُعرض حاليًا للفنان حاتم صلاح مسلسل "ابن النادي" على منصة "شاهد"، من بطولة أحمد فهمي، وتأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ويشارك في بطولته عدد من النجوم بينهم سيد رجب، آية سماحة، محمد لطفي، ورشدي الشامي.

وتدور أحداث العمل في قالب كوميدي اجتماعي حول شاب يرث ناديًا رياضيًا شعبيًا، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية في إدارة اللاعبين، وصراعات الفرق، ومشاكل الإعلام الرياضي، وما يدور خلف كواليس الأندية ذات الطابع الشعبي.

