منتدى الأفلام السعودي 2025 يختتم فعالياته بأكثر من 40 جلسة حوارية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 03:59 مساءً - قدم منتدى الأفلام السعودي 2025 في العاصمة الرياض على مدى أربعة أيام، أنشطة مكثفة جمعت صنّاع السينما، والخبراء، والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، وسط حضور تجاوز أكثر من 2000 زائر يوميًا.

تحت شعار "لقاءٌ يُغيّر المشهد" بتنظيم هيئة الأفلام خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر، عزز المنتدى مكانة المملكة باعتبارها مركزًا إقليميًا لصناعة الأفلام، من خلال دوره في دعم المواهب الوطنية، وربطها بالشركات المحلية والعالمية، تحت مظلة إبداعية جذبت الاستثمارات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

ختام منتدى الأفلام السعودي

شهد المنتدى توقيع عددٍ من الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم مع جهات محلية ودولية؛ بهدف دعم تطوير المواهب السينمائية السعودية، وتعزيز الإنتاج المشترك، وتمكين الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتسهيل عمليات التصوير في المملكة كتصاريح التصوير في العلا التي تتميز ببيئة حيوية وجمالية جاذبة، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية، ومبادرات نوعية لتأهيل الكفاءات في مجالات كتابة السيناريو، والإخراج، والإنتاج.

كما ضم المنتدى أكثر من 40 جلسة حوارية وورشة عمل، ناقشت مستقبل الصناعة السينمائية، والتحديات التي تواجه المبدعين، وسبل تطوير البنية التحتية لصناعة الأفلام، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار، والمواهب السعودية الصاعدة، إلى جانب ممثلين عن شركات إنتاج ومنصات عرض عالمية.

معرض منتدى الأفلام

في المعرض المصاحب، الذي شاركت فيه أكثر من 130 جهة عارضة، جرى استعراض أحدث التقنيات المستخدمة في مجالات التصوير والإنتاج، وما بعد المعالجة، مما أسهم في فتح قنوات جديدة للتعاون بين المنتجين، والمستثمرين، والمبدعين.

واستقطب المنتدى فئة كبار السن، الشباب، والأطفال الذين تفاعلوا مع الفعاليات والأنشطة المتنوعة وسط أجواء ترفيهية، ومشجعة على المشاركة والإبداع.

وتسعى هيئة الأفلام في تطوير منظومة صناعة الأفلام، عبر إطلاق مبادرات إستراتيجية جديدة، وبناء شراكات دولية فاعلة، وتعزيز حضور المملكة، كوجهة إبداعية عالمية في صناعة السينما.

