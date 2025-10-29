بالتزامن مع عرض آخر حلقتين.. ماذا قال أحمد فهمي عن ابن النادي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 12:58 مساءً - حمس الفنان أحمد فهمي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام للحلقات الأخيرة من مسلسله الجديد "ابن النادي"، التي من المقرر أن يتم عرضها مساء اليوم الأربعاء.

رسالة أحمد فهمي لجمهور ابن النادي

نشر أحمد فهمي صورة من كواليس العمل وكتب تعليق قال فيه: "اخر حلقتين منان شاء الله تعجبكم مبسوط أوي بردود الأفعال".

تفاعل الجمهور مع هذا المنشور وأشاد الكثير منهم بالعمل وطبيعته الكوميدية اللايت، وتوقع الجمهور أن تشهد الحلقات الأخيرة تطور كبير في نادي الشعلة ليستطيع أن يفوز على منافسيه.

مشهد تصدر الترند في الحلقات السابقة

قصة وأبطال مسلسل "ابن النادي"

ومن المشاهد التي أشاد بها جمهورهو الظهور الخاص للإعلامي إبراهيم فايق، الذي استضاف "عمر الشعلة" أحمد فهمي، في برنامجه الرياضي الشهير"قهوة فايق"، بطريقة تتماشى مع قصة وأحداث المسلسل، فمع الدقائق الأولى لانتقاد "فايق" لـ"عمر الشعلة"، ارتبك الأخير وبدأ التوتر يسيطر عليه، قبل أن يتدخل كابوزيا ليكسر حدة الموقف بفقرة طريفة مليئة بالإفيهات الذكية والعبارات المتناغمة ذات الإيقاع الواحد، وقد أضفت تلك الفقرة جرعة عالية من الكوميديا المرحة التي استقبلها الجمهور بحفاوة، واعتبروها من المشاهد المميزة التي جمعت بين خفة الظل والواقعية.يشارك النجمبطولةإلى جانب كل من النجوم آية سماحة، سيد رجب، حاتم صلاح، أحمد عبدالحميد، سينتيا خليفة، جلا هشام، شيرين الديب، وريم رأفت. والمسلسل من تأليف مهاب طارق، إخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.

وتدور أحداث المسلسل المكون من 10 حلقات فقط، في إطار اجتماعي خفيف مليء بالمواقف الكوميدية، حيث يجسد أحمد فهمي شخصية شاب يُدعى "عمر أمين الشعلة" يرث نادياً رياضياً شعبياً باسم "نادي الشعلة المصري"، فيجد نفسه فجأة وسط دوامة من التحديات والمشاكل اليومية، بين إدارة اللاعبين والأنشطة المختلفة، وصراعات الإدارة، إلى جانب الضغط الإعلامي، مما يخلق مواقف ساخرة تعكس واقع الأندية المصرية الشعبية، وإلى جانب ذلك، يصطدم أحمد فهمي، بفتاة صغيرة خلال الأحداث، تزعم أنها ابنته، معلنة بذلك بدء أصعب مباراة في حياته، وسط أجواء ومواقف لايت كوميدي.

