فتحي عبد الوهاب يعود لمسلسل المداح في رمضان 2026

يعود الفنان فتحي عبد الوهاب إلى سلسلة مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، ليظهر في الجزء السادس المُرتقب عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2026، بحسب بيان صحفي أصدره فتحي عبد الوهاب. ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه بشخصية "الدكتور سميح الجلاد" في الجزء الرابع من العمل، وعُرض قبل نحو عامين.

تطورات ومفاجآت في شخصية "سميح"

لماذا اعتذر فتحي عبد الوهاب عن "المداح 5"؟

فتحي عبد الوهاب يتعاون مع محمد سامي في رمضان المقبل

يبدأ فتحي عبد الوهاب، التحضيرات الخاصة بشخصية "سميح" تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، حيث ستشهد العديد من المفاجآت، وكذلك تطور الصرع مع حمادة هلال.وتأتي تلك العودة، بعدما سبق واعتذر عن عدم التواجد في الجزء الخامس من "المداح"، الذي عُرض في رمضان 2025، مُبررًا ذلك بقوله خلال وقتٍ سابق، إنه لا يميل إلى تكرار الشخصيات، ويُفضل خوض تجارب جديدة واكتشاف مساحات لم تُكتشف من قبل.وفي سياقٍ آخر، يتعاون الفنان، مع المخرج محمد سامي، الذي يخوض تجربة فنية جديدة لأول مرة في موسم مسلسلات رمضان 2026، حيث يُشارك كمُمثل في مسلسل بعنوان "8 طلقات" ليُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية.

ويُشارك في بطولة المسلسل كلّ من نور الغندور، ميرنا نور الدين، إنجي المقدم، وآخرون، حيث يجمع المسلسل بين التشويق والرومانسية في آنٍ واحد، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، فور اكتمال مرحلة التحضيرات.

فتحي عبد الوهاب وعصام عمر في "بطل العالم"

كما يواصل تصوير مسلسل جديد بعنوان "بطل العالم"، المكون من 10 حلقات فقط، تمهيدًا لعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ضمن مسلسلات الـ"أوف سيزون" بعيدًا عن موسم دراما رمضان، والعمل بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، أحمد عبدالحميد، آدم النحاس، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف هاني سرحان. وإخراج عصام عبدالحميد. وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي مليء بالمغامرة والإثارة.

وتنطلق أحداث المسلسل في عالم البودي جارد، عندما تضطر دنيا لطلب مساعدة صلاح في استعادة ميراث والدها، وتأخذهما الرحلة إلى مطاردة مثيرة مليئة بالمخاطر والمواقف الكوميدية، يقودها المحروق فتحي عبدالوهاب، زعيم المراهنات. ومع تصاعد الأحداث، يكتشفان أن النجاة لا تعني فقط الهروب من الخطر؛ بل إعادة اكتشاف معنى الثقة، الحب، وفرصة ثانية للحياة.

يُذكر أنّ فتحي عبد الوهاب، شارك في موسم رمضان الماضي 2025 من خلال مسلسل "ظلم المصطبة"، وهو مسلسل اجتماعي درامي تدور أحداثه داخل المجتمع الريفي. وشارك البطولة بجانب فتحي عبد الوهاب كلٌّ من: إياد نصار، ريهام عبد الغفور وبسمة. وجاء من تأليف أحمد فوزي صالح. وسيناريو وحوار محمد رجاء. وإخراج هاني خليفة.

