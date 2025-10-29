هل ستتجه ابنة إيمان العاصي للتمثيل ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 12:58 مساءً - استطاعت الفنانة إيمان العاصي أن تخطف الأنظار برفقة ابنتها الشابه ريتاج عيسى خلال ظهورهما الآخير في مهرجان الجونة السينمائي، بالإضافة إلى ظهورهما المتكرر عبر تيك توك وتصوير مقاطع مصورة بسيطة تنال إعجاب الجمهور وتحظي بتفاعل كبير.

ابنة إيمان العاصي وخطط التمثيل

وعن إمكانية إتجاه ابنةللتمثيل، أكدت أنها لا تمانع في هذه الخطوة وأهم شىء عندها أن تكون سعيدة ومستقرة، وقالت ريتاج أنها لم تفكر في هذا الأمر بسبب انشغالها في الدراسة، لكنها في المستقبل من الممكن أن تتخذ هذه الخطوة.

وقد تفاعل الجمهور مع هذا المقطع وأبدوا حماسهم لاتجاه ريتاج ابنه إيمان العاصي للتمثيل، خاصة وأنها تتميز بجمال طبيعي وخفة ظل واضحة في المقاطع المصورة التي تنشرها على السوشيال ميديا.

إيمان العاصي تستعد لمسلسل جديد

يُشار إلى أن الفنانة إيمان العاصي تواصل حالياً تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "قسمة العدل"، الذي انطلق تصويره في سبتمبر الماضي استعداداً لعرضه خلال الموسم الشتوي المقبل، ضمن قائمة أعمال "الأوف سيزون" التي تسبق السباق الرمضاني. وقد تقرر أن يتم عرض العمل مع نهاية شهر ديسمبر المقبل؛ ليكون ثاني بطولة مطلقة لـ إيمان العاصي في الدراما التلفزيونية.

تظهر إيمان العاصي في مسلسل "قسمة العدل" من خلال شخصية مريم، وهي متزوجة من محمد جمعة، تعيش معه حياة يسيطر عليها التوتر والخلافات، على الرغم من ارتباطهما بطفلتين في مراحل دراسية مختلفة. ولا يقتصر الصراع على علاقة "مريم" بزوجها فقط؛ بل تمتد الأحداث إلى عائلتها الكبيرة التي تضم والدها (رشدي الشامي) وأشقاءها الثلاثة خالد كمال وعابد عناني وخالد أنور.

يطرح المسلسل واحدة من القضايا الحساسة والمثيرة للنقاش في المجتمع المصري، وهي قضية المساواة في الميراث بين الذكور والإناث؛ إذ يسلّط الضوء على تساؤل محوري: ماذا لو حصلت الابنة على نصيب متساوٍ مع أشقائها الذكور من تركة والدها؟ مع عرض تأثير هذا التغيير على حياة الأسر والفتيات بشكل خاص، وما يمكن أن يثيره من صراعات داخل العائلة.

فريق عمل مسلسل "قسمة العدل"

مسلسل "قسمة العدل"، يشارك في البطولة إلى جانبمجموعة من النجوم، بينهم: رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، ألفت إمام، دعاء حكم، علاء قوقة، وعدد آخر من الفنانين. ويأتي العمل من تأليف أمين جمال. وإخراج أحمد خالد. وإنتاج شركة United Studios.

