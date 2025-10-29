كريم فهمي يحمس الجمهور لمسلسله الجديد مع ياسمين عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 02:08 مساءً - أكد الفنان كريم فهمي على حماسه الكبير للتعاون مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسلهما الرمضان "وننسى اللي كان" المقرر طرحه في الموسم الرمضاني لعام 2026، ليكون هذا العمل هو التعاون الثالث بينهما.

كريم فهمي يحمس الجمهور لمسلسله الجديد

رفضالإفصاح عن تفاصيل الشخصية التي سيقدمها لكنه أكد على سعادته الكبيرة بهذه التجربة، مؤكداً أنها ستنال إعجاب الجمهور، وقال أن فريق العمل متحمس ولديه طاقة وشغف كبير تجاه هذا العمل.

وتابع حديثه مؤكداً أن بعض من الجمهور من الممكن أن يكون لديه بعض التخيلات والأفكار حول قصة العمل وأحداثه، لكنه وعد الجميع بمسلسل مختلف سينافس بقوة ضمن الموسم الرمضاني لعام 2026.

يُشار إلى أنه ترددت خلال الفترة الماضية أنباء تفيد اعتذار كريم فهمي عن المشاركة في هذا العمل، لكنه نفى هذا الأمر، ومازحته ياسمين عبد العزيز عبر فيسبوك وطالبت الجمهور بالتعرف على بطل مسلسلها الجديد بطريقة كوميدية.

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

تعاونات سابقة بين كريم فهمي وياسمين عبد العزيز

نشاط فني لـ كريم فهمي

اجتمع كريم فهمي مع ياسمين عبد العزيز سابقاً في مسلسلين؛ الأول هو "ونحب تاني ليه" بمشاركة شريف منير، سوسن بدر، وتارا عماد عام 2020، والثاني "وتقابل حبيب" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025 وشارك في بطولته خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، وإنجي كيوان.يأتي تعاون كريم فهمي مع ياسمين عبد العزيز في "وننسى اللي كان"، بالتزامن مع عرض أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة بدور العرض، محققاً أعلى الإيرادات في شباك التذاكر حتى الآن، ويشاركفي بطولته مع منة شلبي، محمد ممدوح، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم وحسن مالك، والفيلم من إخراج هادي الباجوري وتأليف محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال وإشراف على تطوير السيناريو وائل حمدي.

تدور أحداث الفيلم حول قصة إنسانية معاصرة تضع التكنولوجيا في وسط علاقاتنا العاطفية، لتتحول إلى مناظرة تقودها سارة (منة شلبي) عبر أربع حكايات تُبسّط ما يبدو معقدًا في الحب. وبينما يثير الفيلم أسئلة حول معنى المشاعر في عصرنا، يترك للجمهور التساؤل: هل تستطيع التكنولوجيا أن تحاكي العاطفة، أم أن الرهان سيبقى دائمًا على الحب الحقيقي؟

يمكنكم قراءة.... 220 يوماً: كريم العدل يتحدث لسيدتي عن الإخراج والممثلين والمشاعر

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».