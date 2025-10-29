أشرف زكي يكشف مخططاً لإبعاده عن نقابة الممثلين: استعانوا بعادل إمام ضدي

استعنت بزملائي لحشد الأصوات في الانتخابات

يوسف شعبان دفعني للترشح على منصب النقيب

اتصال مفاجئ من عادل إمام

محاولات للإيقاع بين يوسف شعبان وأشرف زكي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 02:08 مساءً - كشف الفنانتفاصيل مُخطط نُفذ ضده، في السنوات الأولى من وجوده في مجلس نقابة المهن التمثيلية، قبل نحو 20 عاماً، بالتزامن مع انتهاء مدة الولاية الثانية للفنان الراحل يوسف شعبان، كنقيب للمُمثلين، حيث حاول البعض إبعاده عن المجلس بأي طريقة، وتصعيد آخرين.وقال أشرف زكي، خلال حواره في بودكاست "فضفضت أوي" للمخرج معتز التوني، إنه صعد إلى عضوية مجلس نقابة المهن التمثيلية بشكلٍ تدريجي، وصولاً إلى منصب النقيب، حيث بذل جهوداً ضخمة في تلك الرحلة، مستعيناً بزملائه الفنانين، للنجاح في الانتخابات، متابعاً: "لم تكن لي شعبية في البداية إطلاقاً، لذلك كنت أستند على زملائي؛ مثل: شريف منير، طارق الدسوقي، وغيرهما، لمُساعدتي في حشد الأصوات، وبالفعل نجحت في أول انتخابات لي، وكنت العضو رقم 11 من إجمالي 12 عضواً، وفي الدورة التالية، زادت شعبيتي إلى حدٍّ ما، وكنت العضو رقم 5 في المجلس".وتابع: "طوال هذه الفترة، كان هدفي هو الصعود إلى رقم 1 في قائمة أعضاء المجلس، وبالفعل صعدت إلى هذا الرقم لدورتين متتاليتين، بعد اكتساب ثقة الجمعية العمومية، وكنت سكرتير عام النقابة وأمين الصندوق، وكان النقيب في ذلك الوقت هو الفنان يوسف شعبان، الذي أبلغني في نهاية ولايته أنه لا يرغب في الترشح لدورة جديدة، وطلب منّي الترشح على منصب النقيب وسيدعمني في تلك التجربة، خاصةً أنه كان ذلك الصوت الغالب بين أعضاء النقابة، والكثير كان يراني وكأنني النقيب القادم".وأشار إلى أنّ هناك مجموعة من مجلس النقابة رفضت ترشحه على منصب النقيب، وظلت تبحث عن شخص آخر للترشح خلفاً للفنان يوسف شعبان، وجرى اقتراح اسم الفنان عادل إمام، وفتح قنوات اتصال معه لإقناعه بتولي هذا المنصب، متابعاً: "التكتلات وقتها كانت كبيرة جداً ضدي، وأكبر منّي، وهناك تجاوزات حدثت، وفجأة في أحد الأيام تلقيت اتصالاً هاتفياً، وفوجئت بالزعيم عادل إمام، قال لي: فيه ناس جات لي عشان أترشح على منصب النقيب، وأنا مستحيل أعمل كده، هو أنا فاضي!! أنت النقيب القادم، وأنا كعادل إمام بعلن ده، ومش هاجيلك لوحدي، هاجي أنا وكل فرقتي".وأضاف: "بعد مكالمة عادل إمام لي، بدأت أسترد ثقتي مرة أخرى، رغم أن الحرب لم تنتهِ بعد، حيث إنّ الأصوات المعارضة عادت إلى يوسف شعبان مرة أخرى لإقناعه بالترشح لدورة جديدة، إلا أنه رفض تماماً، وحاولوا الإيقاع بيني وبينه، وحدث في الأمر تجاوزات أيضاً، لكن في النهاية أنا لم أنجح فحسب في هذه الانتخابات، بل اكتسحت بعدد الأصوات كنقيب للممثلين".

