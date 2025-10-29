منة شلبي في انتظار 3 أفلام جديدة.. تعرفوا إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 02:08 مساءً - تعيش الفنانة منة شلبي واحدة من أجمل مراحل حياتها، على المستويين الشخصي والمهني، بعد أن أعلنت رسمياً زواجها من المنتج أحمد الجنايني، لتبدأ صفحة جديدة؛ عنوانها الاستقرار العاطفي وتكوين أسرة، بعد سنوات طويلة من العزوبية التي كانت حديث جمهورها وأصدقائها من الوسط الفني، الذين عبّروا عن سعادتهم البالغة بهذا الخبر؛ الذي تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي فور إعلانه.

بداية مرحلة جديدة في حياة منة شلبي

زواج منة شلبي لم يكن مجرد حدث اجتماعي فحسب، بل جاء ليتوّج رحلة من النجاحات الفنية المتتالية، وليفتح أمامها مرحلة جديدة من النضج الإنساني والفني، خصوصاً أنها تعيش حالة من التوهج في مسيرتها المهنية خلال الفترة الأخيرة، توّجتها بالتكريم خلال الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث تم منحها جائزة الإنجاز الإبداعي.

رغم انشغالها بحياتها الجديدة، لم تتوقف منة شلبي عن نشاطها الفني؛ إذ تستعد للظهور في ثلاثة أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة، تؤكد من خلالها استمرار حضورها السينمائي القوي، وذلك بجانب تواجدها على شاشات السينما؛ بفيلم "هيبتا – المناظرة الأخيرة"، الذى يُعرض حالياً في الصالات، إذ انطلق يوم 8 أكتوبر الحالي.

ظهور خاص في فيلم "7 Dogs"

منة شلبي تلتقي أحمد عز في "فرقة الموت"

"نورماندي" يجمع منة شلبي وأمير كرارة وأحمد فهمي

يُعد أول أعمالها المنتظر طرحها في السينمات، وقد انتهتمؤخراً من تصوير مشاهدها فيه بالكامل، حيث تقدم ظهوراً خاصاً في عدد محدود من المشاهد، في العمل الذي يُعدّ من أبرز الأعمال السينمائية والأضخم ميزانية في ‏تاريخ السينما العربية، حيث تبلغ ميزانيته 40 مليون دولار، ويجمع عدداً كبيراً من النجوم المصريين والعرب والعالميين، أبرزهم: كريم عبد العزيز، أحمد عز، ومونيكا بيلوتشي.الفيلم الثاني الذي تنتظره، هو "" الذي يجمعها بالنجم أحمد عز، وهو عمل ينتمي إلى نوعية الأكشن والإثارة، وتم الانتهاء من تصوير معظم مشاهده بالفعل، ويتبقى أيام قليلة على الانتهاء من العمل بالكامل، ويشارك في بطولة الفيلم: آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، وضيفة الشرف أمينة خليل، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.أما المشروع الثالث، فهوالذي وقَّعتعلى بطولته مؤخراً، ويشاركها فيه النجمان أمير كرارة وأحمد فهمي، ومن المنتظر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، والفيلم من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته: مصطفى غريب، أحمد داش، وباميلا الكيك، وتدور أحداثه حول خيانة تحدث بين مجموعة من المجرمين والنصابين، أثناء بحثهم عن خزانة من الألماس بمركبة نورماندي في فرنسا.

