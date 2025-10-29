وفاة جديدة في “ديزني وورلد”. .. ثلاث حالات خلال عشرة أيّام

تمّ تصنيف الوفاة الثّالثة الّتي وقعت داخل منتجع “والت ديزني وورلد” في ولاية فلوريدا خلال عشرة أيّام فقط على أنّها انتحار، فيما أُفيد بأنّ حالتَين من هذه الحوادث وقعتا في أشهر فنادق المنتجع.

بحسب ما نقل موقع TMZ عن مكتب الطّبّ الشّرعيّ، فإنّ المتوفّى شاب يبلغ من العمر (ثمانية وعشرين عامًا)، وقد فارق الحياة نتيجة إصابات متعدّدة بعد أن قفز من ارتفاع عالٍ في فندق “ديزنيز كونتمبوراري ريزورت”.

وهذه هي ثالث حالة وفاة في منتجع ديزني وورلد خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيّام. ففي الرّابع عشر من أكتوبر، انتحرت امرأة تبلغ من العمر واحدًا وثلاثين عامًا بالطّريقة نفسها ومن الفندق ذاته، بينما توفّي رجل في السّتّينات من عمره في الحادي والعشرين من أكتوبر بعد تعرّضه لعارض صحّيّ مفاجئ في منتجع “فورت ويلدرنِس” داخل المنتجع.

وتأتي هذه الحوادث بعد أيّام فقط من واقعة مشابهة في “ديزني لاند” بولاية كاليفورنيا، حيث عُثر على زائرة في السّتّينات من عمرها فاقدة الوعي داخل لعبة “البيت المسكون” (Haunted Mansion) في الثّامن من أكتوبر، وقد تمّ نقلها إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاتها.

حتّى الآن، لم تُصدر شركة ديزني أيّ بيان رسميّ بشأن هذه الحوادث.