كيلسي غرامر يستقبل مولوداً جديداً وهو في عمر الـ 70 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - في خبر فاجأ به جمهوره ووسائل الإعلام، كشف النجم كيلسي غرامر Kelsey Grammer عن استقباله عضواً جديداً في عائلته، لتتسع بقدوم طفله الثامن، وهو بعمر الـ 70 عاماً.

كيلسي غرامر أباً للمرة الثامنة

حلَّ كيلسي غرامر ضيفاً في بودكاست "Pod Meets World"، الذي يقدمه دانييل فيشل وويل فريدل ورايدر سترونج، وخلال اللقاء كشف أنه استقبل مولوده الثامن، الذي يُعد الرابع من زوجته الحالية كايت والش، وهو صبي، أطلق عليه اسم كريستوفر، وكشف أنه وُلد يوم 27 أكتوبر الحالي.

أبناء كيلسي غرامر

بعد أن رحّب بمولوده الجديد كريستوفر، يصبح لدى كيلسي غرامر 8 أبناء وهم: ابنته سبنسر، 41 عاماً، من زوجته الأولى دورين ألدرمان، وابنته غرير، 33 عاماً، من زوجته السابقة باري باكنر، وابنته ماسون، 23 عاماً، وابنه جود، 20 عاماً، من زوجته السابقة كاميل غرامر.

كما أن لديه مع زوجته الحالية والش: ابنتهما فيث، 12 عاماً، وابناهما غابرييل، 10 أعوام، وجيمس، 8 أعوام، وأخيراً كريستوفر.

كيلسي غرامر يتحدث عن الأبوة

في مايو الماضي، وخلال مقابلة حصرية مع مجلة People، جاءت قبل استقباله طفله الثامن، تحدث غرامر عن كونه أباً لسبعة أطفال، وكشف أنه منذ ولادة أطفاله الثلاثة الصغار، يحاول تعويض الوقت الذي فاته مع أبنائه الأكبر سناً، قائلاً: "لقد أهملتُ بعضاً من أبنائي في الماضي، خاصةً الاثنين الأكبر سناً. أحاول الآن تعويض بعضٍ من ذلك. ما زلتُ والدهم، لذا لديّ دائماً فرصة لأكون حاضراً في حياتهم".

نبذة عن كيلسي غرامر

وُلد ألين كيلسي غرامر في سانت توماس، في 21 فبراير 1955، وانتقل إلى نيو جيرسي مع والدته عندما كان عمره عامين، بعد طلاق والديه، ثم إلى فلوريدا عام 1967. وجد عزاءه في التمثيل والأداء، بعدما عانى من عدة مآسٍ عائلية في حياته المبكرة، حيث بدأ اهتمامه بهذا المجال عندما التحق بمدرسة ثانوية تحضيرية. وعلى خشبة المسرح، قام بالعديد من التدريبات، قبل أن يلعب الأدوار الرئيسية في بعض الإنتاجات الشكسبيرية في برودواي.

ظهر لأول مرة بدور الدكتور فريزر كرين، في المسلسل الكوميدي "تشيرز" Cheers عام 1984. لاقت شخصيته استحساناً كبيراً، مما أدى إلى إنشاء مسلسل مشتق بعنوان "فريزر" Frasier عام 1993، والذي قام ببطولته إلى جانب مجموعة من الممثلين. وفاز غرامر عن هذا المسلسل بأربع جوائز إيمي لأفضل ممثل في مسلسل كوميدي. تشمل أعماله التلفزيونية البارزة الأخرى مسلسل The Simpsons (الذي فاز عنه بجائزة إيمي خامسة)، و"بوس" Boss (الذي فاز عنه بجائزة غولدن غلوب)، و"30 روك" 30 Rock. أما في السينما، فأبرز أعماله تشمل "أناستازيا" Anastasia لعام 1997، "توي ستوري 2" Toy Stort 2 لعام 1999.

حقق غرامر أيضاً نجاحاً في المسرح، حيث قدم أول ظهور له في مسرحيات برودواي الموسيقية عام 2010، من خلال مسرحية La Cage aux Folles، والتي رشحته لجائزة توني، كما حقق نجاحاً في مسارح ويست إند من خلال عدة أعمال، وفاز بجائزة توني كمنتج لمسرحية The Color Purple عام 2016.

