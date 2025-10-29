محمد سامي منافسًا لـ مي عمر لأول مرة في رمضان 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 05:03 مساءً - يشهد موسم مسلسلات رمضان 2026، مشهدًا استثنائيًا يحدث لأول مرة بين المخرج محمد سامي، وزوجته الفنانة مي عمر، حيث يتنافس كلّ منهما لآخر، وسط اشتعال المنافسة في هذا الموسم الدرامي الضخم، ومساعي النجوم نحو الصدارة وجذب الجمهور.

محمد سامي يقتحم عالم التمثيل لأول مرة

كيف ستكون المنافسة بين محمد سامي ومي عمر في رمضان؟

محمد سامي بطل مسلسل "8 طلقات" في رمضان 2026

ويأتي ذلك، بعدما قرر محمد سامي اقتحام عالم التمثيل، بعد مسيرة طويلة في عالم الدراما التلفزيونية تجاوزت الـ15 عامًا تقريبًا، حقق خلالها نجاحات كبيرة، حيث سيُقدم في رمضان المُقبل، مسلسلًا من بطولته، ليضع نفسه أمام تحديًّا صعبًا، واختبار جديد، فضلًا عن اكتشاف مساحات مختلفة بداخلة.يتساءل قطاع كبير من الجمهور، عن شكلّ المنافسة بينهما في موسم مسلسلات رمضان 2026، ولكلّ منهما مسلسلًا مختلفًا، هل ستكون هناك روحًا رياضية بينهما أم سيشتعل الصراع حتى وإنّ كان بشكلٍ درامي؟يُشارككمُمثل في مسلسل جديد يحمل اسم "8 طلقات"، ويُشاركه البطولة عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم: نور الغندور، الفنان فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين وإنجي المقدم، والعمل من إنتاج إيغل فيلمز جمال سنان، بالتعاون مع منصة "يانغو بلاي".

مسلسل محمد سامي الجديد، يجمع بين التشويق والرومانسية في آنٍ واحد، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، فور اكتمال مرحلة التحضيرات.

مي عمر تنافس بـ"الست موناليزا"

أما مي عمر، فتنافس بمسلسل يحمل اسم "الست موناليزا" تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج محمد علي، وتُشاركها البطولة الفنانة شيماء سيف، والعمل مكون من 15حلقة فقط، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المُقرر عرضه عبر شاشة "Mbc مصر".

وحمّست مي جمهورها لهذا المسلسل المرتقب، حيث كتبت عبر حسابها على "إنستغرام"، قبل أيام: "أوعدكم بعمل يلمس القلوب، ودايمًا بدعواتكم وحبكم ودعمكم بنكبر".

محمد سامي يدافع عن مي عمر

يُعدهو الدعم الأكبر والأهم لزوجته مي عمر، في مسيرتها الفنية، وتعاون معها في عددٍ من المسلسلات، منها "الأسطورة"، "ولد الغلابة"، "نسل الأغراب"، "نعمة الأفوكاتو"، و"إش إش"، إذ يؤمن بموهبتها لدرجةٍ كبير، ويقف في أغلب الأحيان أمام الانتقادات التي تُوجه لها، قائلًا خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، إنّ الهجوم الذي تتعرض له، كونها زوجته فقط. وأضاف: "لومش مراتي، ومجرد فنانة عادية، محدش كان هيهاجمها بالشكل ده، بس ده جزء من الضريبة اللي بندفعها لما نكون تحت الأضواء، وهي لم تعتمد عليّا في مشروعاتها، بل خاضت العديد من التجارب مع كبار النجوم والمخرجين، وكل نجاحاتها جاية من تعبها ومجهودها، مش من ارتباطها بيّا".

