مريهان حسين تحتفل بيوم ميلادها بطريقة عفوية

تهاني النجوم تنهال على مريهان حسين في يوم ميلادها

مشروع غنائي

ميرهان حسين تستكمل "الحارس" مع هاني سلامة

ميرهان حسين تنتظر الغربان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 06:59 مساءً - احتفلت الفنانة، بيوم ميلادها بطريقة خاصة ومختلفة، عن تلك التي يتبعها الكثيرين من مشاهير الوسط الفني، إذ شاركت متابعيها عبر صفحتها على " انستغرام" مجموعة صور، ظهرت من خلالها أمام قالب كبير من الحلوي مزين بالشموع، إضافة إلى مقطع فيديو قصير ظهرت فيه وهي تؤدي رقصة استعراضية على أنغام إحدى الأغاني الشعبية الشهيرة، التي أعدت خصيصاً لهذه المناسبة.وحرص عدد من النجوم على مشاركة مريهان حسين فرحتها بيوم ميلادها، من خلال تفاعلهم مع الصور ومقطع الفيديو الذي نشرته، حيث انهالت عليها التعليقات التي حملت عبارات التهاني وأمنيات السعادة والتوفيق، من بينهم راندا البحيري، والفنان مينا عطا.في مفاجأة لكل جمهورها ومحبيها، أعلنتمؤخرًا عن دخولها مجال الغناء، كاشفة عن أحدث أعمالها وعن جديدها في عالم الفن، وذلك خلال لقاء سابق لها مع كاميرا "عرب ود"، حيث قالت: "بحضّر أغاني وهدخل عالم الغناء قريباً، وغالباً هتبقى الأغاني سينجل، ومحضرة عدداً من الأغاني السينجل هتحفكم بيها، إن شاء الله".يذكر، أن بداية دخول الفنانةالوسَط الفني كان من باب الغناء؛ حيث شاركت في الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي"، الذي عرض عام 2008، وفاز فيه التونسي نادر قيراط باللقب، وبعدها استعان بها الفنان تامر حسني في فيلمه "عمر وسلمى"، الجزء الثاني عام 2009. وبعدها استمرت في عالم التمثيل، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية بالدراما والسينما.في سياق آخر، كشفتعن استكمال تصوير مشاهدها في فيلم "الحارس"، الذي يجمعها بالفنان هاني سلامة في السينما، وتجسد مريهان خلال أحداث فيلم "الحارس"، شخصية صانعة محتوى على السوشيال ميديا، خاصةً وأن موضوع الفيلم يتمحور حول ‏التأثيرات المظلمة لوسائل التواصل الاجتماعي على حياة صناع المحتوى. ويستكشف الفيلم كيف يصبح هؤلاء مشاهير فجأة ويجنون ثروات ‏طائلة، كل ذلك في إطار مشوق ومليء بالغموض.‏فيلم "الحارس" من بطولة: هاني سلامة، مرام علي، ميرهان حسين، أحمد الرافعي، محمود ياسين جونيور، هبة عبدالعزيز، محمد مهران، وعدد آخر من الفنانين. ومن تأليف عمر عبدالحليم. إخراج ياسر سامي.على جانب آخر، تنتظرعرض فيلم "الغربان" خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده بعد فترة طويلة من التصوير. وتشارك ميرهان في الفيلم إلى جانب نخبة من النجوم، على رأسهم : عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي. وتدور أحداثه في عام 1941 عن الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومل التي دارت في مدينةالعلمين المصرية.