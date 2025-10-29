نجل ليلى علوي يرد على احتفالها بتخرجه: وجودك في حياتي هو أكبر نعمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 06:59 مساءً - رد خالد نجل الفنانة ليلى علوي على المنشور المؤثر الذي نشرته والدته بمناسبة تخرجه من الجامعة، بمشاعر تعكس قوة العلاقة بينهما.

تعليق خالد نجل ليلى علوي على احتفالها

تعليق خالد نجل ليلى علوي على احتفالها بتخرجه الجامعي- الصورة من حساب ليلى علوي بإنستغرام



وكتب خالد في تعليقه على منشور والدته عبر "إنستغرام": "يا أمي، نور عيني وقلبي. كلامك ده خليت الدنيا كلها سعادة وهناء قدام عيني. والله ما فيهاش أحلى من كلمة تطلع من قلبك وتوصّليني".

وأضاف مؤكدًا عمق الامتنان: "ربنا يخليكي لي ويحفظك من كل شر. أنتِ عمرك ما بتقاصري معايا، ووجودك في حياتي هو أكبر نعمة ربنا أنعم بها عليّ".

وتعهد خالد قائلاً: "كل خطوة هاخدها في حياتي الجديدة هتكون ليكي. هفضل أحاول طول عمري وأنا باديلك جزء بسيط من الحب اللي أنتِ دايماً بتهديها لي. بحبك أكتر من أي حاجة في الدنيا".

ليلى علوي ابعدت نجلها خالد عن الأضواء لسنوات

يذكر أن خالد ظل سرًا كبيرًا في حياة ليلى علوي التي احتفظت به بعيدًا عن الأضواء، ولكن في السنوات الأخيرة ظهر للعلن وبات يرافقها في أبرز المناسبات العائلية والفنية، وفي شهر يوليو الماضي، فاجأ نجل ليلى علوي والدته خلال استضافتها في برنامج كلمة أخيرة، وظهر عبر سكايب، وهنأها حينها على نجاح فيلم شوجر دادي، إذ قال: "أنا مبسوط جدًا بنجاح الفيلم وفخور بيها، رغم أن ماما لما بتشتغل بتوحشني جدًا".

ليلى علوي تضع مواصفات عروس خالد

وعن مواصفات الفتاة التي ترغب في أن تكون شريكة حياة لنجلها خالد قالت ليلى علوي: "مش بحط شروط بس لازم تكون سوية، وبنت ناس متربية في بيت محترم، وفي حال ذلك وكانت موجودة بالمواصفات دي هبقى حما صعبة بس على خالد، مش عليها هبقى حماة صعبة عليه هو لو جابلي حد كويس واختار كويس".

وتحدثت ليلى عن أهمية خالد في حياتها قائلة: "خالد كل حياتي، وبفكر فيه معظم ساعات اليوم أكتر من الشغل، وأكتر ما يقلقني إني دايماً نفسي يكون مطمن ومرتاح، وحساه لسه مش مطمن، وأنا نفسي يبقى مرتاح؛ لأن أيام الجيل الحالي أصعب من أيامنا".

"ابن مين فيهم" فيلم منتظر لـ ليلى علوي

على جانبٍ آخر، تنتظر النجمة ليلى علوي عرض فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، بدور السينما. ومن خلال الفيلم، تتعاون ليلى علوي مع الفنان بيومي فؤاد في تعاون سينمائي جديد بعد العديد من النجاحات التي حققاها سوياً على مدار الأربع سنوات الأخيرة، حيث اجتمع الثنائي من قبل فيلم "ابن مين فهيم"، خلال أربعة أعمال سينمائية متنوعة اعتمدت على الكوميديا الاجتماعية، كان اللقاء الأول من خلال فيلم "ماما حامل" عام 2021، بمشاركة عدد من النجوم منهم محمد سلام، حمدي الميرغني، ثم عاد الثنائي للتعاون مجدداً في فيلم "شوجر دادي" عام 2023 الذي شارك في بطولته حمدي الميرغني، ومصطفى غريب.



ويجسد بيومي فؤاد خلال أحداث "ابن مين فيهم " شخصية "رشدي"، رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزوجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حيث يتزوج أكثر من مرة، من بين زوجاته الفنانتان شيماء سيف وويزو، لتبدأ المفارقات الكوميدية بسبب تعدد زيجاته، وتدخل حياته المحامية الصارمة ماجدة (ليلى علوي)، لتغير مساره بشكلٍ مفاجئ، حيث تضعه في مواجهة سلسلة من المواقف المعقدة والمضحكة فى رحلة البحث عن ابنه المفقود.



