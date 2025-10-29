بلستيا العقاد تخوض أول تجربة تمثيل من خلال فيلم The Visitor

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - انضمت مؤخرًا الفنانة بلستيا العقاد لفيلم الرعب The Visitor، الذي تم استئناف تصويره مجددا بعد توقف استمر لمدة عامين تقريبا الظروف الانتاجية والفنية.

ومن المتوقع أن يخرج الفيلم للنور خلال الفترة القليلة الماضية بعد انتهاء تصوير المشاهد المتبقية، ليقدم بذلك نقله مختلفة للسينما الفلسطينية في تصنيف أفلام الرعب.

قصة رعب مميزة لفيلم The Visitor

ويعتمد فيلم The Visitor بشكل أساسي على قصة مشوقة تجمع بين عناصر الرعب النفسي والأساطير المحلية الفلسطينية، وذلك من خلال معالجة قضايا إنسانية واجتماعية ضمن إطار التشويق والإثارة، مما يعطي للعمل طابع مختلف وفريد عن أي عمل رعب تم تقديمه في وقت سابق.

وكانت مؤلفة العمل رولا سلباك انتهت من كتابة العمل في بداية عام 2023، وأكدت في وقت سابق أن العمل ينتمي إلى فئة أفلام الرعب، حول واحدة من أساطير الفلكلور الفلسطيني، فتدور أحداث الفيلم حول شاب فلسطيني يعيش في القدس، يجد نفسه مضطرًا لإنقاذ عائلته بعد أن تظهر الغولة، وهي عبارة شيطانة من الحكايات الشعبية التي كانت ترويها جدته – في بلدته وتهدد بيته.

مخرجة The Visitor تحلم بالمنافسة العالمية

ومن أحلامها أن يصل الفيلم للمشاركة في المهرجانات العالمية الدولية، لتثبت من خلال موهبتها الفنية وتخطو به خطوة جديدة لتعزيز حضور السينما الفلسطينية وتحديدا في مجال الرعب والإثارة.

يشار إلى أن استئناف العمل بعد فترة طويلة من التوقف لن يضر به كما يعتقد البعض، فكشف القائمين على العمل أنه طوال الفترة الماضية كان يتم العمل بشكل موسع من أجل رفع جودة الإنتاج والمؤثرات البصرية والصوتية لضمان تقديم تجربة سينمائية مميزة، ترتقي للمنافسة العالمية.



