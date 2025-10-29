سهر الصايغ زوجة مصطفى شعبان من جديد في رمضان 2026.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 11:08 مساءً - تجدد الفنانة سهر الصايغ تعاونها مع الفنان مصطفى شعبان في موسم دراما رمضان 2026 للمرة الرابعة على التوالي وذلك خلال مسلسل "درش" من تأليف محمود حجاج وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر بدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة حسب الجدول الزمني الذى وضعه القائمون على العمل الذي تجسد سهر في أحداثه شخصية زوجة مصطفى شعبان.
"درش" التعاون الرابع بين سهر الصايغ ومصطفى شعبان في الدراما الرمضانية، حيث كان اللقاء الأول بينهما خلال "بابا المجال" في شهر رمضان 2023، ثم كررا الثنائي التجربة في "المعلم"، واجتمعا مرة ثالثة في "حكيم باشا" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وظهرل فيه الثنائي أعداء إذ جسدت "سهر" دور ابنة عمه التي تدخل معه في صراعات على أموال العائلة.
سهر الصايغ ومصطفى شعبان زوجان للمرة الثانية في رمضانتجسيد سهر الصايغ دور زوجة مصطفى شعبان في مسلسل "درش" يأتي للمرة الثانية في موسم دراما رمضان، بعدما لعبت نفس الدور خلال أحداث مسلسل "المعلم" الذي عرض في موسم 2024، حيث ظهرت بدور "زمزم" التي تعيش مع زوجها حياة مستقرة حتى تصاب بمرض السرطان فى مراحله المتأخرة، وأظهرت سهر عبر الشخصية مشاعر المرأة التي تختار أن تترك لزوجها من يكمّل معه الحياة بعد رحيلها.
سهر الصايغ ضيفة شرف في مسلسل "المداح 6 – أسطورة النهاية"وفي نفس السياق، تظهر سهر الصايغ كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "المداح 6 – أسطورة النهاية" مع حمادة هلال، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، حيث يشهد الجزء السادس عودة العديد من الشخصيات التي ظهرت في الأجزاء السابقة أبرزها سهر الصايغ، وفتحي عبد الوهاب، ويسرا اللوزي وذلك بجانب الأبطال المتواجدين بشكل مستمر في جميع الأجزاء.
"لعدم كفاية الأدلة".. عمل درامي منتظر لـ سهر الصايغوعلى جانب آخر بدأت سهر الصايغ مؤخراً تصوير مسلسل "لعدم كفاية الأدلة" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومرشح للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، والعمل من تأليف شادي أسعد وإبراهيم ربيع، وإخراج أحمد حسن، وتجسد سهر شخصية وكيلة نيابة تخوض تحقيقات معقدة في قضايا أُغلقت سابقاً بسبب نقص الأدلة، لتعيد فتحها مجدداً في محاولة لإحقاق العدالة.
ينتمي مسلسل "لعدم كفاية الأدلة" إلى فئة أعمال الجريمة والإثارة، حيث يستوحي قصصه من جرائم واقعية تم إغلاق ملفاتها في الماضي بسبب غياب الأدلة الكافية، قبل أن تُعاد التحقيقات فيها من جديد، ويعتمد العمل على هيكل الحكايات المنفصلة المتصلة، بحيث تتناول كل قضية على مدار ثلاث حلقات متتالية، لتسليط الضوء على تفاصيلها الدقيقة وتشابكاتها القانونية والإنسانية.
