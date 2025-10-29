منى ذكي ضيفة أولى حلقات برنامج عندك وقت

منى زكي نجمة أولى حلقات برنامج "عندك وقت "

ويستقبل برنامج "عندك وقت مع عبلة"، في أولى حلقاته النجمة منى ذكي حيث تعيش لحظات مُختلفة تفتح فيها صندوق حكاياتها وتتحدث بصورة عفوية عن الكثير من جوانب تجربتها الفنية والشخصية، ومراحل اﻟﻧﺟﺎح واﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﺣب واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟطﻔوﻟﺔ.

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 11:08 مساءً - تحت شعار "كله جديد"، تُنطلق مساء السبت المُقبل أولى حلقات البرنامج الجديد "عندك وقت مع عبلة"، وهو برنامج حواري في إطار غير تقليدي.تستضيف الإعلامية عبلة سامي في البرنامج، نُخبة من أبرز نجوم الصف الأول حيث تدعوهم لفتح قلوبهم والتعرف عن قرب على اللحظات اﻟﺣﻠوة والأوقات الصعبة، ﻣن ﺧﻼل أﺳﺋﻠﺔ ﻣُﺧطط لها بعناية ﻟﻛل ﺿﯾف.يمكنك قراءة.. غياب منى زكي عن دراما رمضان 2026.. والسبب السينما والمنصاتوخلال الحلقات المُقبلة سيستضيف البرنامج نُخبة من أبرز النجوم منهم يسرا، عمرو يوسف، خالد النبوي، أمينة خليل، ظافر العابدين، هند صبري، أحمد فهمي، كنده علوش، شيرين رضا، طارق العريان، تامر حبيب، وآخرين.ﻓﻲ أجواء غنية بالمشاعر تغوص عبلة سامي في قلب وعقل الضيف من خلال فقرتين، الأوﻟى ﻋﺑﺎرة ﻋن خمس ﺻﻧﺎدﯾﻖ بها أﺳﺋﻠﺔ ﻋن اﻟوﻗت ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻛل ﺿﯾف ﺗﺷﻣل اﻟﻧﺟﺎح، اﻟﺗﺣدﯾﺎت، اﻟﺣب، اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، اﻟطﻔوﻟﺔ واﻻﺧﺗﯾﺎرات، واﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن أﺳﺋﻠﺔ ﻋن ﺣﻛم اﻟﻌﻘل أو اﻟﻘﻠب ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻓﺗراﺿﯾﺔ ﺳيتم عرضها ﻟﻠﺿﯾف، وﻧُتابع هل ﺳﯾﺣﻛم على المواقف بعقله أو ﺑﻘﻠبه، ويختتم الضيف الحلقة بتوجيه رﺳﺎﻟﺔ لنفسه ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻧﺻﯾﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل.