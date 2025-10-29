توقف مسلسل هنا الزاهد الجديد ورد.. اليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 11:08 مساءً - أعلنت الفنانة هنا الزاهد مؤخراً عن تعاقدها على بطولة مسلسل جديد بعنوان "ورد"، وهو عمل قصير من نوعية الـ10 حلقات، من تأليف أحمد عادل وإخراج ياسمين أحمد كامل، ومن إنتاج آلاء الغزالي في أولى تجاربها الإنتاجية، وكان من المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية قبل حلول شهر رمضان 2026، إلا أن المشروع توقف بعد أسابيع من التحضيرات وترشيح الأبطال المشاركين.

هنا الزاهد تتفرغ لمسلسلها الرمضاني

وبعد توقف تصوير مسلسل "ورد"، بدأت الفنانةهنا الزاهد التركيز على مشروعها الدرامي الجديد، الذي تستعد من خلاله للعودة إلى الدراما الرمضانية بعد غياب دام أربع سنوات. ويُعد هذا العمل أول بطولاتها المطلقة في موسم رمضان 2026، بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها في بطولات قدمتها عبر المنصات الرقمية خارج السباق الرمضاني.

العمل الجديد من تأليف أحمد عبد الوهاب، بينما تجري حاليًا مفاوضات مع المخرج خالد مرعي لتولي مهمة الإخراج، في تعاون يُتوقع أن يشهد مزيجًا من الكوميديا الاجتماعية والدراما الإنسانية التي تميزت بها أعمال هنا الزاهد في السنوات الأخيرة.

قد تحبين قراءة.. سنة أولى بطولة في رمضان 2026.. أبرزهم ماجد الكدواني

استمرار عرض الشاطر بنجاح كبير

هنا الزاهد يعرض لها حالياً فيلم "الشاطر"، الذي جمعها بالفنان أمير كرارة، وحقق ايرادات كبيرة تخطت 112 مليون جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم: مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين. وضيوف الشرف: خالد الصاوي، وشيرين رضا، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد القس. وهو من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال وإخراج أحمد الجندي.

https://www.instagram.com/p/DMfJJYsKsNB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMfJJYsKsNB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMfJJYsKsNB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يمكنك قراءة أيضًا.. هنا الزاهد بإطلالة لافتة في باريس على هامش أسبوع الموضة.. هكذا ظهرتوتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي؛ حيث يسافر "أدهم"، الذي يجسّد دوره أمير كرارة، إلى تركيا في مهمة للبحث عن شقيقه الغائب، يرافقه في هذه الرحلة صديقه المقرّب "فتوح"، الذي يؤدي دوره مصطفى غريب؛ حيث يواجهان معاً سلسلة من المواقف غير المتوقّعة. وفي تركيا، يتعرفان على "كارمن"، التي تؤدي شخصيتها هنا الزاهد، وتشكّل هذه المعرفة نقطة تحوُّل في مسار الأحداث.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».