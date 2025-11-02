فتون الجارالله توجه رسالة بعد عرض آخر حلقتين من مسلسل "كاراته"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 12:59 مساءً - بعد انتهاء عرض مسلسلها "كاراته"، شاركت الفنانة فتون الجارالله متابعيها عدداً من الصور والفيديوهات الخاصة بكواليس خاصة بالمسلسل، كما وجهت رسالة شكرتهم على المتابعة، وكذلك أمنياتها أن يكون العمل قد حاز على إعجابهم.

وعلقت على الصور وكتبت: "تم بحمد الله عرض آخر حلقتين من مسلسل "كاراته"، شكراً من القلب لكل شخص شاركنا الرحلة وساندنا من البداية للنهاية".

واختتمت فتون وكتبت: "إن شاء الله استمتعتوا بالأحداث وبالشخصيات مثل ما استمتعنا بصنعها".

أبطال مسلسل "كاراته"

https://www.instagram.com/p/DQhM3x_DMh1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQhM3x_DMh1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQhM3x_DMh1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

من بطولة روان الطويرقي، الفنان فيصل الدوخي،، مطلق مطر، رضوان الريمي، ندى آل حاجي، عبدالرحمن عبدالله، بدور العتيبي، سراء العتيبي، لولو التميمي، روان الحربي، ندى عبدالحكيم، ومن إخراج عبدالرحمن الجندل.

وهو عمل درامي رياضي موسمي يتألف من 10 حلقات، تدور أحداثه حول معلم كاراتيه في مدرسة أهلية، يواجه تحدياً جديداً عندما يلتقي بطالب من عائلة بسيطة حصل على منحة دراسية للمدرسة؛ ليكتشف امتلاكه موهبة استثنائية في فنون الكاراتيه.

آخر أعمال عُرضت للفنانة فتون الجارالله

https://www.instagram.com/p/DGD0l1voaRh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGD0l1voaRh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGD0l1voaRh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

مسلسل "عمتي نوير" من ﺇﺧﺮاﺝ محمد سندي، وﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة، وهو من بطولة: الفنانة مريم الغامدي، ريم الحبيب، مريم عبد الرحمن، زارا البلوشي، فتون الجارالله ، محمد الهاشم، بدور العتيبي، ونوف سعد.

، محمد الهاشم، بدور العتيبي، ونوف سعد. "بيت العنكبوت" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ بهاء خداج، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد حنش، ومن بطولة: الفنان فايز بن جريس، تركي الكريديس، أيمن المطهر، غادة الملا، أصايل محمد، جبران الجبران، فتون الجارالله.

ومسلسل "سقف الوالد" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الله العراك، ومن بطولة: الفنان عبد العزيز المبدل، خالد عبد العزيز، خيرية أبو لبن، طارق الحربي، نجلاء العبدالله، وفتون الجارالله.

وكانت آخر أعمال عُرضت للفنانةهي:مسلسل "يوميات رجل عانس" من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الرحمن السلمان، ﺗﺄﻟﻴﻒ نواف المهنا، وهو من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فيصل الدوخي، فاطمة الشريف، فتون الجارالله، نجلاء العبدالله، هيلدا ياسين، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي.

وتميزت فتون الجارالله بتمثيلها العفوي والمختلف، واستطاعت أن تبرز بالكثير من الأعمال المحلية مؤخراً.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».