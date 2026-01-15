سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتراجع ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – توقعات اليوم – 15-01-2026

تقدم قليلاً سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك بعد رحلة هبوطية حاول الزوج خلالها البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.