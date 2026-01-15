- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 15-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-15 02:29AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك مع تأثره بالاستناد لدهم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما يكسب الزوج زخماً إيجابياً متجدداً، خاصة مع تحركاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب الزوج على المدى القريب، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.