سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 15-01-2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك مع تأثره بالاستناد لدهم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما يكسب الزوج زخماً إيجابياً متجدداً، خاصة مع تحركاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب الزوج على المدى القريب، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.