سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 15-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-15 02:29AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك مع تأثره بالاستناد لدهم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما يكسب الزوج زخماً إيجابياً متجدداً، خاصة مع تحركاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب الزوج على المدى القريب، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.

