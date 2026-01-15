الاقتصاد

سعر النفط خام برنت ينزلق انخفاضاً – توقعات اليوم – 15-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-15 02:36AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

هبط سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط وتداولات الزوج ضمن نطاق قناة سعريه على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الانخفاضات في الفترة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

