بعد إش إش.. ماجد المصري يستعد للراعي مع هؤلاء النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 12:59 مساءً - حمس الفنان ماجد المصري الجمهور لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم الراعي، المقرر طرحه في الموسم الرمضاني لعام 2026.

ماجد المصري متحمس لمسلسل الراعي

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

أكدأنه يواصل التحضير للعمل خلال الفترة الحالية، وقال أن قصة المسلسل من تأليف ريمون مقار، وأبدى حماسه لهذا العمل بشكلٍ كبير خاصةً وأنه يضم أسماء كبيره في مجال التمثيل مثل أحمد عيد وخالد الصاوي، ووعد الجمهور بمتابعة عمل مختلف تماماً.

وعلى ما يبدو أن ماجد المصري متحمس لهذه التجربة بشكلٍ كبير، فبعد توقيعه عقد العمل أعلن الخبر عبر حسابه على إنستغرام وكتب تعليق قال فيه: "مساء الفل علي الناس الحلوه.. ان شاء الله رمضان 2025 مسلسل ( الراعي )ان شاء الله يعجبكم ".

يُشار إلى أن مسلسل الراعي تدور أحداثه في30 حلقة مليئة بالدراما والتشويق حول الصراعات العائلية، وجاري خلال هذه الفترة استكمال التعاقدات مع أبطال العمل قبل انطلاق تصويره نهاية الشهر الجاري.

https://www.instagram.com/p/DQZoZ4kjN_c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQZoZ4kjN_c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQZoZ4kjN_c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

إش إش آخر أعمال ماجد المصري الدرامية

قدمفي موسم دراما رمضان 2025، مسلسل "إش إش" مع مي عمر، والذي دارت أحداثه حول، شروق "إش إش" التي ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصةً رغماً عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة آل الجريتلي؛ لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتداداً لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة، وتدخل في صراعات ما بين الانتقام وحبها إلى رجب الجريتلي.

مسلسل "اش اش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، إنتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، إلى جانب عددٍ من ضيوف الشرف مثل: محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، أحمد زاهر. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

قد تحبين قراءة.. أحمد عيد لسيدتي: مستحيل أقدم حالياً دور شاب.. وأصبت في برنامج رامز جلال

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».