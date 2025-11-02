بعد شهر من طرحه.. فيلم أوسكار عودة الماموث يبدأ رحلته في السينمات العربية والعالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 12:59 مساءً - ينطلق عرض فيلم "أوسكار.. عودة الماموث" في صالات السينما العربية والعالمية، خلال نوفمبر الجاري، وذلك بعد مرور نحو شهر في دور العرض المصرية، حيث حظى بتفاعل جماهيري كبير، ونجح في التنافس بشكلٍ كامل على المراكز الأولى، كونه يُشكل تجربة سينمائية جديدة تعتمد على الفانتازيا والخيال العلمي.

طرح فيلم "عودة الماموث" بالوطن العربي في هذا الموعد

وفقاً لموقع سينما فوكس، تقرر طرحفي صالات السينما السعودية وباقي سينمات الخليج والوطن العربي كله، اعتبارًا من يوم 6 نوفمبر الجاري، ليبدأ رحلة جديدة في المنافسة وجذب الجمهور العربي، والسعي نحو الصدارة. فيما تعتزم الشركة المنتجة، لطرحه في عددٍ من دور العرض الأجنبية حول العالم قريبًا، ومن المُقرر الإعلان عن موعد عرضه خلال الأيام القليلة المُقبلة، فقد سبق وكشفت عن برومو دعائي بالنسخة الإنجليزية، موجهة للجمهور الأجنبي، في نسخة مدبلجة يبدو أنّها مولدة بالذكاء الاصطناعي، في تجربة فريدة واستثنائية.

الشركة المنتجة للفيلم، أعربت عن فخرها واعتزازها بردود فعل الجمهور تجاه العمل، فضلًا عن انطلاقه في صالات السينما العالمية، قائلة: "الفيلم إنتاج مصري خالص، اتعمل بحب، وشغف، وطموح حقيقي إننا نكسر الحدود، ونوصل بفنّنا وصوتنا للعالم كله.. نتمنى تكون خطوة تساعد في نقل السينما المصرية والعربية لمكانها المستحق، وتخلي (أوسكار) سفير جديد لقوتنا الناعمة، يحكي عننا بطريقتنا.. ويشرفنا قدام العالم كله".

أبطال فيلم أوسكار: عودة الماموث

قصة الفيلم

إيرادات فيلم "عودة الماموث" في مصر

الفيلم بطولة: أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمود عبد المغني، الطفلة ليا سويدان. والعمل فكرة كريم هشام. قصة أحمد حليم. سيناريو وحوار مصطفى عسكر، وحامد الشراب. وإخراج هشام الرشيدي. وإنتاج Trend VFX، وبيراميدز للإنتاج الفني محمد الشريف.في اندماج جريء بين الخيال والحركة، يرويقصة تجربة علمية خاطئة أعادت الحياة لمخلوق عملاق انقرض منذ زمنٍ بعيد، ليبدأ بالتجول في شوارع القاهرة. ما يبدأ كظاهرة مدهشة يتحول سريعًا إلى أزمة وطنية، مشعلًا مطاردة مثيرة في قلب المدينة. ومع ذلك، في قلب هذه الفوضى يكمن رابط غير متوقع بين المخلوق و"ليلى" الفتاة الصغيرة التي ترى ما وراء الخوف بمزيج من الدراما المؤثرة والكوميديا المصرية الخفيفة والحركة المثيرة.حقق الفيلم في شباك التذاكر المصري منذ طرحه في أكتوبر الماضي، قرابة 25 مليون جنيه، مقابل مبيعات تجاوزت مائتي ألف تذكرة، فيما يتنافس على المراكز الثلاثة الأولى، إذ لازال لديه الفرصة لجمع المزيد من الإيرادات خلال الأيام المُقبلة، خاصةً مع انطلاق موسم الأفلام الشتوي 2025.

