أصالة تُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في باريس.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 02:13 مساءً - تعيش الفنانة أصالة حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تستعد لإحياء حفلٍ غنائي ضخم، في واحدٍ من أكبر مسارح مدينة باريس، لتلقي جمهورها من الجاليات العربية الموجودة في فرنسا، وذلك في أمسية طربية، مليئة بالمفاجآت.

موعد ومكان حفل أصالة في باريس

نشاط فني لأصالة في صيف 2025

وتستعد أصالة، لإحياء حفلٍ غنائي، على خشبة مسرح DOME DE PARIS، وذلك يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت باريس، حيث جرى فتح باب الحجز إلكترونيًا أمام الجمهور، فيما تتضمن التذاكر 5 فئات مختلفة.وعاشتحالة من الانتعاشة الفنية في موسم صيف 2025، حيث أحيت أكثر من حفل غنائي، منها المشاركة في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، وكذلك حفل في بيروت والذي أعادها إلى لبنان بعد غياب دام 27 عامًا، إلى جانب إحياءها حفل في مهرجان العلمين، ومهرجان جرش للثقافة والفنون.

وجاءت حفلات أصالة الغنائية المتتالية، بالتزامن مع النجاحات التي حققها ألبومها الجديد "ضريبة البعد"، الذي طُرح مؤخراً عبْر جميع المنصات الرقمية. وقد تصدّرت الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم، اهتمام الجمهور منذ لحظة صدورها. وهي من كلمات أحمد عيسى، ألحان مدين، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح.

كما تستعد للمشاركة في النسخة الحالية من موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث ستُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا هناك ضمن الفاعليات، بينما لم يُحدد موعده حتى الآن.

تامر حسني وأحمد سعد والشامي على مسرح DOME DE PARIS

يُذكر أنّ مسرح DOME DE PARIS، سيشهد عددًا من الحفلات لكبار النجوم خلال الفترة المُقبلة، منها حفل استثنائي ومختلف، سيُحييه ولأول مرة الثنائي تامر حسني وأحمد سعد، يوم 7 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، حيث طرحت الشركة المنظمة 7 فئات مختلفة للتذاكر أمام الجمهور.

أما المطرب الشاب الشامي، سيُحيي حفلًا غنائيًا هو الآخر، على المسرح نفسه، وذلك يوم 9 مايو 2026، أي قبل انطلاق موسم حفلات عيد الأضحى بأيامٍ قليلة، إذ سيلتقي جمهوره هناك لأول مرة في سهرة غنائية تمزج بين الألحان الشرقية والإيقاعات العصرية.

