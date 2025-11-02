سلمى أبو ضيف تعلق على مشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: لحظات من الفخر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 02:13 مساءً - عبرت الفنانة سلمى أبو ضيف عن سعادتها العميقة وفخرها الكبير بالمشاركة في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، ووصفت تلك التجربة بأنها واحدة من أهم وأجمل محطات حياتها الفنية، حيث لفتت سلمى الأنظار خلال الاحتفالية بإطلالة فرعونية رائعة، ظهرت من خلالها بزي ذهبي ملكي، تفاصيله مستوحاة من رموز الحضارة المصرية القديمة، لتتألق كواحدة من أبرز الوجوه في هذا الحدث العالمي الذي احتفى بعظمة التاريخ المصري.

وشاركت النجمة سلمى أبو ضيف، مجموعة صور عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت من خلالها وهى مرتدية الزي الفرعوني، وعلقت بالقول: "من اكتر لحظات حياتي فخرًا.، مشاركتي في إفتتاح المتحف المصري و تمثيل بلدي و حضارتي و أجدادي لحظة كانت مهمة حسيت بحضورهم و وجودهم حولي خلال التصوير تحت سفح الهرم و أبو الهول".

وأضافت:" في ليلة كان فيها عدد قليل من الأشخاص حولي، لكن حسّيت بهيبة بلدي وعظمتها اللي طول الوقت شيلاها في قلبي وبحكي للعالم كله عنها في أي بلد أنا بزورها، هي مش مجرد بلد الحضارة والثقافة، دي أم الدنيا كلها".

وتابعت: ممتنة للحظة دي اللي أكيد هفضل أحكي عنها لكل أحفادي إن شاء الله، عشان حب مصر ده مش حب عادي، ده موروث بيجري في دم كل مصري، شكرًا لكل القائمين على تسجيل وتنفيذ الرؤية الحضارية والتاريخية اللي تليق باسم مصر وعظمتها".

أعمال درامية تنتظرها سلمى أبو ضيف

أعلنت الفنانةعن استعدادها لخوض سباق دراما رمضان 2026؛ من خلال مسلسلها الجديد "عرض وطلب"، الذي ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة ذات الـ15 حلقة، والعمل من تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو موسى، لتسجل بهعودتها إلى الدراما بعد غيابها عن الموسم الماضي بسبب فترة حملها وولادة طفلتها صوفيا.

وتخوض سلمى أبو ضيف في هذا العمل البطولة المطلقة للمرة الثانية في مشوارها الدرامي خلال موسم رمضان، بعد أن سبق وقدمت بطولة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي حقق نجاحاً واسعاً وقت عرضه، وشاركها بطولته كل من ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جنا هشام، انتصار، محمد محمود، وإسلام إبراهيم، وهو من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

و تدور أحداث المسلسل عن قصة حقيقية، حول (شيماء)، وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة، تعاني من الفقر، تحاول هي وشقيقتها تخطي تلك الحياة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بتطبيق الـ(تيك توك) حيث تقع لهما العديد من الأمور المشوقة من خلاله,

وفي الوقت نفسه، تواصل سلمى أبو ضيف تصوير عمل درامي آخر من نفس النوعية القصيرة بعنوان "بنج كلي"، المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، عقب الانتهاء من تصويره، ويشاركها في البطولة دياب، كمال أبو رية، محسن محيي الدين، سلوى محمد علي، علا رشدي، ومحمد مهران، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج نادين خان.

نشاط سينمائي

وعلى الصعيد السينمائي، تعيش الفنانة سلمى أبو ضيف حالة من النشاط السينمائي، إذ طُرح لها أحدث أفلامها "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، الذي انطلق في دور العرض ويشارك في بطولته منة شلبي، كريم فهمي، كريم قاسم، مايان السيد، جيهان الشماشرجي، حسن مالك وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

تدور أحداث الفيلم حول قصة إنسانية معاصرة تضع التكنولوجيا في وسط علاقاتنا العاطفية، لتتحول إلى مناظرة تقودها سارة (منة شلبي) عبر أربع حكايات تُبسّط ما يبدو معقدًا في الحب. وبينما يثير الفيلم أسئلة حول معنى المشاعر في عصرنا، يترك للجمهور التساؤل: هل تستطيع التكنولوجيا أن تحاكي العاطفة، أم أن الرهان سيبقى دائمًا على الحب الحقيقي؟

View this post on Instagram A post shared by Salma Abu Deif (@salmaabudeif)

اقرئي أيضاً: 3 أفلام وبطولتان دراميتان.. سلمى أبو ضيف تعود بقوة بعد الإنجاب

فيما تعمل سلمى على تصوير فيلمين جديدين للعرض قريباً، هما "إيجي بست" الذي يجمعها بالفنان أحمد مالك، إضافة إلى الرابر مروان بابلو في أولى تجاربه التمثيلية، من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم، والفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، تروي قصة مؤسسي موقع إيجي بست، أحد أشهر مواقع قرصنة الأفلام في العالم العربي.

أما الفيلم الثاني هو "إذما" بمشاركة أحمد داود، بسنت شوقي، ميران عبد الوارث، جيسيكا حسام الدين، وحمزة دياب، والمقتبس عن الرواية التي تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق، والتي صدرت عام 2020، ويكتب سيناريو وحوار الفيلم، ويخرجه محمد صادق في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية، بعد أن حقق نجاحات لافتة، بوصفه مؤلفاً و"سيناريست".

