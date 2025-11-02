عمرو دياب يشعل حفل دبي بباقة من أغانيه ويحتفي بالمتحف المصري بطريقة خاصة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 02:13 مساءً - أحيا النجم الكبير عمرو دياب مساء أمس حفلًا ضخمًا في ساحة كوكاكولا أرينا بدبي، شهد حضورًا جماهيريًا غير مسبوق، إذ احتشد الآلاف قبل الحفل بساعات في انتظار "الهضبة".

وصعد دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل هائل من الجمهور الذي ردد كلماتها معه، في مشهد يعكس جماهيريته الكبيرة وحضوره الطاغي على الساحة الغنائية.

عمرو دياب يحتفي بـ افتتاح المتحف المصري الجديد

وحرص عمرو دياب على ارتداء قلادة تحمل مفتاح الحياة الفرعوني، احتفاءً بافتتاح المتحف المصري الكبير، موجهًا تحية خاصة لكل من شارك في هذا الحدث التاريخي، وقال في كلمته: "بصفتي مغني مصري، ببارك لمصر على افتتاح المتحف المصري الكبير، وفخورين كلنا بالإنجاز ده".

كما عُرضت على شاشة المسرح لقطات حية للمتحف أثناء كلمته، في لفتة فنية نالت إعجاب الجمهور.

View this post on Instagram A post shared by Amr Diab (@amrdiab)

باقة متنوعة من أغاني " الهضبة"

واصل الهضبة بعد ذلك تقديم فقرات الحفل بمجموعة من أشهر أغانيه، منها خطفوني، قمرين، وياه، العالم الله، ليلي نهاري، نور العين، برج الحوت، وماله. وخلال أغنية "وحشتيني"، صعد الموزع الموسيقي نادر حمدي إلى المسرح ليشارك بالعزف على صولو البيانو وسط تفاعل وصيحات الجمهور.

واختتم دياب الحفل بأغنية "شايف قمر" بعد أن قدم مجموعة من أعمال ألبومه الجديد ابتدينا، منها ماليش بديل وبابا.

ألبوم " ابتدينا"

طرح عمرو دياب ألبوم غنائي في صيف هذا العام بعنوان "ابتدينا" وحقق من خلاله أرقام قياسية بعد أن حققت أغانيه نسب مشاهدات واستماع مرتفعة، وضم الألبوم الذي تعاون فيه "دياب" مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، 15 أغنية وهي "خطفوني"، "يالا"، "ما ليش بديل"، "ارجعلها"، "دايماً فاكر"، "شايف قمر"، "ابتدينا"، "يا بخته"، "هلونهم"، "حبيبتي ملاك"، "بابا"، "ما تقلقش"، "خبر أبيض"، "قفلتي اللعبة"، و"إشارات".

يمكنكم قراءة... لماذا غابت جنا عمرو دياب عن حفل والدها في بيروت؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».