أبرز الأفلام التي استلهمت سحر مصر القديمة: من أساطير الفراعنة إلى أضواء هوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 02:13 مساءً - إنجاز عالمي جديد ينضم إلى قائمة انجازات جمهورية مصر العربية، وهو انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي و79 وفداً رسمياً من أمراء وملوك وزعماء العالم. في الأول من نوفمبر 2025؛ حيث يُعَد المتحف المصري الكبير أضخم مشروع ثقافي في تاريخ مصر الحديث، مقاماً على مساحة شاسعة جداً بالقرب من أهرامات الجيزة.

ويُمثل هذا الحدث الاستثنائي تاريخ الثقافة المصرية والحضارة الإنسانية، كما يضم كنوز الحضارة المصرية العريقة، ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر، ويضيف إلى عالم الثقافة والفنون مَعلماً جديداً، يلتف حوله كلّ مهتم بالحضارة والمعرفة.

ويضم المتحف المصري الكبير أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، تغطي تاريخ الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى العصر البطلمي؛ خاصة وأنه يعَد أكبرَ متحف في العالم، ومنافساً لأهم متاحف العالم من حيث الأهمية والضخامة.

لعنة الفراعنة تراود خيال هوليوود

منذ أن فتح هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون عام 1922، وأُشيع خبر "لعنة الفرعون" التي أودت بحياة أعضاء البعثة، أصبحت الحضارة المصرية القديمة كنزاً لا ينضب لخيال هوليوود. ليست الأهرامات والمومياوات مجرّد خلفية بصرية؛ بل هي بوابات درامية تفتح أبواب الزمن على عوالم من الغموض: السلطة، واللعنات الأبدية. السينما الأمريكية لم تكتفِ بإعادة بناء التاريخ؛ بل استلهمت أساطير متداوَلة- من كهنة يحرسون أسرار الموتى، إلى أرواح تنزل على الأرض، وملكات يغوين الرجال والإمبراطوريات- لتحوّل مصر القديمة إلى مسرح ملحمي يمزج بين الحقيقة والخيال.

هذه الأفلام التي أنتجتها أستوديوهات هوليوود على مدى سبعة عقود، لا تعكس فقط عبقرية الفراعنة في البناء والتنظيم؛ بل تكشف كيف أعاد المخرجون تشكيل صورة "مصر الأسطورية" لتتناسب مع مخاوف وأحلام كلّ جيل: من الخوف من المجهول في الخمسينيات، إلى المغامرة في الثمانينيات، وصولاً إلى الخيال العلمي في التسعينيات.

الأفلام التي تناولت الحضارة المصرية القديمة

فيلم The mummy

فيلم "المومياء" (The Mummy) هو فيلم مغامرات تاريخي أمريكي من تأليف وإخراج ستيفن سومارز. وبطولة: براندن فريزر، راشيل وايز، أرنولد فوسولو، جون هانا، وكيفن ج. أوكونور. وهو إعادة إنتاج لفيلم عام 1932 بنفس الاسم، الذي قام ببطولته حينذاك: بوريس كارلوف.

تدور أحداثه في مصر عام 1923؛ حيث يقود المستكشف ريك أوكونيل أمينة المكتبة إيفلين كارناهان وشقيقها جوناثان إلى مدينة هامونابترا المفقودة. ويكتشف الفريق كهفاً مدفوناً تحت الرمال، وهناك يوقظون عن طريق الخطأ مومياء إمحوتب، هذا الكائن الخارق للطبيعة، الذي يمتلك قوى شريرة ويسعى لإعادة إحياء حبيبته "أنوكسونامون" وتدمير العالم؛ مما يضع ريك وإيفلين في مهمة لوقفه قبل فوات الأوان. فيجد ريك وإيفلين نفسيهما في مواجهة المومياء وقواه الخارقة، بينما يواجهان أيضاً جيشاً من الموتى الأحياء.

بدأ تصوير الفيلم في مراكش في المغرب يوم 4 مايو 1998، واستمر 17 أسبوعاً؛ حيث كان على طاقم العمل تحمُّل: الجفاف، العواصف الرملية والثعابين أثناء التصوير في الصحراء.

افتُتح الفيلم في 7 مايو 1999 وحقق 43 مليون دولار في 3210 دُور عرض خلال أسبوع من عرضه في الولايات المتحدة وحدها، بينما حقق 416 مليون دولار على مستوى العالم، ولاقى مراجعات مختلطة من النقاد.

فيلم The Pyramid

فيلم الهرم أو (The Pyramid) هو فيلم رعب خارق للطبيعة، أمريكي تم إنتاجه عام 2014. ومن إخراج جريجوري ليفاسور. تدور أحداثه حول مجموعة من علماء الآثار الذين يذهبون في رحلة استكشافية إلى (مصر) للتنقيب عن آثار جديدة، وعندما يجدون خلال رحلتهم هرماً ثلاثي الأوجه، يبدأون في اقتحامه لاكتشاف محتوياته، ولكنهم يفقدون طريقهم، ويصيرون وحيدين في الهرم. ولكن يكتشفون بعد حين أنهم ليسوا فقط تائهين ومحاصَرين؛ بل يبدو كذلك أنهم ليسوا بمفردهم في هذا الهرم، وأنهم مطارَدون من قِبل مخلوق خبيث. الفيلم من بطولة: آشلي هينشو، دينيس أوهير، جيمس باكلي، دانييل أميرمان.

فيلم كليوباترا

يروي فيلم "كليوباترا" (1963) قصة حياة الملكة المصرية كليوباترا السابعة؛ بدءاً من وصول يوليوس قيصر إلى مصر ووقوعه في حبها، مروراً بموته، ثم قصة حبها مع القائد الروماني مارك أنطوني. تسلّط الأحداث الضوء على طموحاتهما السياسية والشخصية المشتركة، التي تقود في النهاية إلى سقوطهما معاً وهزيمتهما على يد أوكتافيوس، ثم انتحار كليوباترا.

وفي التفاصيل، يصل قيصر إلى مصر لحل النزاعات بين كليوباترا وشقيقها، ويقع في حب كليوباترا؛ حيث تنمو بينهما علاقة حب وطموح مشترك لمحاولة جعل قيصر إمبراطوراً لروما، لكن هذا المسعى ينتهي بشكلٍ مأساوي. وبعد وفاة قيصر، يلتقي القائد الروماني مارك أنطوني بكليوباترا ويقعان في حب بعضهما البعض. حيث يغذّي حبهما طموحاً أكبر لحكم العالم، لكنه يؤدي إلى صراع مع أوكتافيوس، ابن قيصر بالتبني، الذي يمثل التحدي الأكبر لهما. لكن تنتهي الأحداث بهزيمة أنطوني وكليوباترا في معركة أكتيوم البحرية، ويقوم أنطوني بالانتحار، تتبعه كليوباترا انتحاراً من خلال لدغ الأفعى لتتجنب الأسر.

المغامر والتابوت المفقود (Raiders of the Lost Ark -1981)

مع الثمانينيات، تحوّلت مصر القديمة من ملحمة تاريخية إلى مغامرة أكشن. "Raiders of the Lost Ark" لعام 1981 أولى مغامرات إنديانا جونز. من إخراج ستيفن سبيلبرغ Steven Spielberg. وإنتاج جورج لوكاس George Lucas. يضع عالم الآثار في مواجهة الجنود الألمان في مدينة تانيس المنسية.

سبيلبرغ يستخدم مصر كخلفية لمطاردات مليئة بالفخاخ القديمة: أحجار تتدحرج، أفاعٍ في الآبار، ووجوه تذوب بنار إلهية. الفيلم لا يهتم بالدقة التاريخية بقدر ما يحتفل بأسطورة "كنز الفراعنة" الذي يجلب الموت لمن يطمع فيه.

بوابة النجوم والأرباب الفضائية (Stargate -1994)

في التسعينيات، دخل الخيال العلمي إلى عالم الأساطير المصرية القديمة مع "Stargate". من إخراج رولاند إيمريش Roland Emmerich. وإنتاج دين ديفلين Dean Devlin. هنا، ليست الحضارة من صنع كائنات خارقة، بل فضائيون يتخذون شكل رع وحورس.

عالِم المصريات جاكسون يكتشف أن الهيروغليفية ليست لغة فقط؛ بل تعليمات لتشغيل بوابة كونية مدفونة تحت الجيزة. الفيلم يعيد صياغة أسطورة: "الكائنات الهابطة من السماء"- فكرة قديمة في النصوص الهرمية- ليجعلها نظرية "الفضائيون القدماء". رغم خياليته الصريحة، ينجح الفيلم في جعل الرموز المصرية تبدو كشيفرات كونية؛ مما ألهم جيلاً كاملاً من النظريات البديلة.

