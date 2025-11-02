بعد قرار وقفه.. إليكم تفاصيل المسلسل التركي "حب ودموع"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 04:03 مساءً - منذ أشهر قليلة تم الإعلان عن تعاون جديد بين النجمة العالمية هاندا آرتشل والممثل التركي باريش أردوتش، وهو مسلسل "حب ودموع" الذي انتظره مُحبو الدراما التركية على أحر من الجمر، وبالفعل عُرضت 6 حلقات من المسلسل الرومانسي، وحققت نسب مشاهدات ملحوظة وشعبية سريعة نظراً لشهرة الثنائي آرتشل وأردوتش، ولكن سرعان ما كُتبت نهاية هذا العمل المنتظر.

أعلنت الصحف التركية أن المسلسل التركي "حب ودموع" سينتهي عند الحلقة القادمة "الحلقة السابعة" وذلك بسبب مشاكل في الإنتاج، حاولوا جاهدين حلّها، كما تم تأجيل حلقة الأسبوع الماضي، لوضع خطة لاستمرار المسلسل، ولكن من الواضح أن الخطة باءت بالفشل.

وتعود المشكلة الرئيسية لتأخيرات في تسليم النصوص مع تغييرات كبيرة في خط القصة. وفي هذا التقرير نستعرض لمحة عن قصة المسلسل وأبطاله.

مسلسل "حب ودموع-Aşk ve Gözyaşı"

تدور قصة المسلسل التركي الذي بدأ عرضه منذ أسابيع قليلة ضمن ماراثون "مسلسلات الخريف" حول ميرا شابة ثرية من عائلة أرستقراطية في تركيا، وسليم محامي مُخضرم يتمتع بالذكاء الشديد رغم سنه الصغير، ولكنه يأتي من خلفية أقل تواضعاً من ميرا.

الصدفة تقود الثنائي للاجتماع في مصالح مُشتركة، وسرعان ما تبدأ شرارة الحب التي تكبر شيئاً فشيئاً لتتحول شعلة كبيرة تضئ حياتهما تارة، وتكاد تحرقهما تارةً أخرى.

الحب بين ميرا وسليم كان سبباً رئيسياً في تخطي الكثير من الصعاب التي واجهت حياتهما الزوجية، ولكنه في أحيانٍ أخرى لم يستطع الصمود أمام المشاكل العائلية والطبقية التي واجهتهما؛ لتتحول تلك العلاقة من علاقة حب عميقة إلى علاقة حب معقدة.

ويأتي الماضي يلوّح بظلاله على حياة ميرا وسليم وحياة باقي أبطال العمل وتتشابك مصائر الشخصيات، وتظهر أسرار كانت مختفية لسنوات تؤثر على حاضرهم.

حلقات المسلسل التي عُرضت

تأتي الحلقة الأولى لتُظهر للجمهور أن قصة الحب والزواج الذي يبدو من الخارج مثالي ويُغلفه الحب، باطنه ليس كما يبدو مظهره، فرغم الحب الحقيقي إلا أن خلف المشهد الخارجي تتراكم مشاعر غير متبادلة، واستياء غير معلن، ومواجهات مؤجلة، تحوّل العلاقة إلى علاقة صامتة.

ومن بداية الحلقة الثانية يكتشف سليم أن زوجته مريضة بمرض خطير قد يُعرض حياتها للخطر، ما يضع سليم في مأزقٍ جديد، فقد كان شعر أن الزواج قد انتهى، لكنه أصبح في حيرة بين البقاء والرحيل؛ إلا أن ميرا تحاول التعامل مع هذا الخبر بثباتٍ كبير، فرغم معاناتها تختار كبت مشاعرها وإبقاء مرضها سراً عن عائلتها ومن حولها، وتستمر باقي الحلقات في صراع داخلي بين مشاعر بطلي المسلسل.

أبطال العمل

المسلسل بطولة؛ هاندا أرتشيل، باريش أردوتش، بيرك جانكات، أوزنور سيرتشيلار، سنيم جليك، فيري بايجو غولر، وكتبت أولى حلقات المسلسل ديلارا باموك التي اعتذرت لاحقاً عن الاستمرار، الأمر الذي سبب أزمة، والإخراج بدأ مع إنجين إردن ثم تمّ الإعلان عن انضمام مخرج آخر وهو تشاغاتاي توسون.

عُرضت الحلقة الأولى في في 19 سبتمبر 2025 على قناة ATV التركية، وكان يُعرض العمل أسبوعياً مساء يوم الجمعة، كما تُقدّم نسخ مخصصة للعرض العربي عبر منصة شاهد.

ردود أفعال متضاربة بين الجمهور

رغم الحماس الشديد للجمهور قبل عرض المسلسل، ورغم نسب مشاهداته المعقولة، إلا أن الجمهور انقسم لفريقين، فريق كان ينتقد الحبكة البطيئة وغير المترابطة وكذلك ضعف الكيمياء بين الثنائي ما أحبط توقعاتهم، مع مقارنة المسلسل بالأعمال السابقة بين الثنائي الرومانسي. بينما رأى الفريق الآخر أن المسلسل كان يتمتع بنكهة لطيفة، وأن بطء الحبكة يعود لأن المسلسل مازال في بدايته وتوقعوا له النجاح في الحلقات اللاحقة.

