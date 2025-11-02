كيف عبّرت هبة الدري عن سعادتها لـ افتتاح المتحف المصري الكبير؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 04:03 مساءً - تفاعلت الفنانة هبة الدري؛ تزامناً مع افتتاح المتحف المصري الكبير أمس السبت، ونشرت فيديو لها وهي تغني أغنية عن مصر، وكتبت على الفيديو: "مبروك لوطني الحبيب افتتاح المتحف المصري الكبير، إنجاز عظيم في بلد عظيم". وعلّقت أيضاً على الفيديو وكتبت: "افتتاح المتحف المصري الكبير فخرٌ لكلّ مصري".

تفاعُل الفنانين والمتابعين مع هبة الدري

وقد تفاعل معها جمهورها ومتابعوها بـ افتتاح المتحف المصري الكبير؛ حيث كتبت حبية العبدالله، وهي مدونة وإعلامية: "مصر في القلب". كما كانت حبيبة قد تفاعلت أيضاً مع الحدث، ونشرت صورة لها ولزوجها الفنان عبدالله التركماني عبْر حسابها على الـ إنستغرام وهما يرتديان ملابس فرعونية، وكتبت: "مالناش دعوة بس حبينا نشارك، كل عام ومصر التاريخ والحضارة بخير، وألف مبروك افتتاح أكبر متحف في العالم، 7000 سنة من العظمة والإنجاز. شكراً لجميع المصريين اللي ساهموا في نقل خبراتهم إلى الخليج والوطن العربي، وساهموا في نهضتها".

كما تفاعلت الفنانة مي عبدالله مع هبة، وكتبت لها: "نجمة في كلّ شيء، مصر العظيمة نبض العروبه". وكانت أيضاً الفنانة مي قد ارتدت ملابس فرعونية ونشرت صورة عبْر حسابها على إنستغرام، وكتبت حينها: "وقف الخلق ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي. افتتاح المتحف المصري الكبير، ‏اليوم يشهد العالم ميلاد صرحٍ يليق بعظمة مصر وتاريخها. ‏أكبر متحف أثري في العالم. يحقّ لكلّ مصري أن يفخر بما قدّمه أجدادنا للبشرية، وأن يرفع رأسه بهذا المنجَز الوطني والعالمي في آنٍ واحد. فمصر اليوم تبهر العالم من جديد، ليس فقط بآثارها العريقة؛ بل بعزيمة أبنائها الذين يحافظون على تاريخهم ويقدّمونه بأبهى صورة للمستقبل. هذا الصرح الحضاري الذي يُعَد إضافةً عالمية لتاريخ الإنسانية بأكملها. إنه إنجاز يفوق حدود الجغرافيا؛ لأنه يخلّد حضارة أجدادنا التي ألهمت العالم منذ آلاف السنين. مصر العظيمة كانت وستبقى دائماً نبضَ العروبة، ووجهَ الحضارة، وعنوان المجد".

كما علّقت الفنانة رهف جيتارا، وكتبت: "مبروكين يا حبيبتي مصر، تاريخ عظيم ويستاهل هذا التاريخ، متحف يورينا الأشياء اللي نعرفها واللي أصلاً ما شفناها، الله يكتب لنا ونزوره إن شاء الله".

كما علّق الشاعر والمؤلف محمد البلوشي بأبيات شعرية، كتب فيها:

"مصرُ مهدُ الحضاراتِ

مِصرُ يا مَهدَ الحضاراتِ العظامْ

يا عروسَ النيلِ، يا فجرَ السَّلامْ

فيكِ مجدُ الأرضِ ممتدٌّ جذوراً

منذُ أن خطَّت على الطينِ الخِتامْ

أنتِ أرضُ الكِنانةِ الشمّاء دوماً

حِصنُ دينٍ، وعُنوانُ الكِرامْ

كم على ضفَّتَيْكِ قامَت حضاراتٌ

وسطعتْ شمسُها بينَ الأنامْ

نيلُكِ المعطاءُ ما بَخِلَ يوماً

ينثرُ الخيرَ على كلِّ الأنامْ

يا بلادي، يا مِثالَ العزِّ دوماً

فيكِ للعربِ اعتزازٌ واحترامْ".

وهبة الدري هي ممثلة مصرية تعيش بدولة الكويت، تزوجت من الفنان الكويتي نواف العلي في ديسمبر 2012، ولها ابنان هما: بدر، فهد.

للمزيد من الأخبار: الفنانة رهف جيتارا تقدم "سنغل" بعنوان "ثواني العمر" وتستعد لـ "أليس في بلاد العجائب"

آخر أعمال هبة الدري

وكان آخر عمل للفنانة هبة الدري، هو عمل مسرحي بعنوان: "شوية حرامية"، وهي مسرحية من تأليف وإخراج محمد جمال الشطي. وإشراف عام: نواف العلي. والمسرحية من بطولة: الفنانة هبة الدري، أسامة المزيعل، شملان المجيبل، ناصر الدوب، غادة الكندري، صالح الفيلكاوي، مشعل المجيبل، وسلمى رشيد.

والمسرحية تأتي في إطار كوميدي ساخر، وتتناول قصة لصوص غير محترفين، يخططون للقيام بعملية سطو على أحد المنازل الفاخرة والفخمة، لكنهم يصطدمون بعدة مواقف تكون مُضحكة، وكذلك تواجههم تحديات بمهمتهم الإجرامية التي يخططون من أجلها. كما يناقش العمل أيضاً عدداً من القضايا الاجتماعية المختلفة بقالب كوميدي لطيف يقدّمه للجمهور.

